5 فوائد للقراءة الإلكترونية.. دعوة تربوية للشباب والطلاب للاستفادة منها

تعتبر القراءة الإلكترونية من أبرز الظواهر التي شهدتها الثورة التكنولوجية في العصر الحديث، ومع تزايد استخدام التكنولوجيا وانتشار الأجهزة الذكية، أصبحت الكتب الإلكترونية بديلاً مهماً للكتب الورقية التقليدية، وفي هذا السياق، يسعى القطاع التربوي في الدولة إلى تعزيز ثقافة القراءة الإلكترونية بين الطلاب والشباب خلال شهر القراءة، لاسيما خلال فترة إجازة الربيع للطلبة.

وسلط التربويون، الضوء على خمس فوائد رئيسية للقراءة الإلكترونية، ودعوا الطلاب والشباب للاستفادة منها، تتمثل في سهولة الوصول والتوفر الفوري، والتفاعل وتعزيز الفهم، والقابلية للتخصيص والترتيب، والتفاعل الاجتماعي والمشاركة، والاقتصاد والتوفير.

من جهتها، اعتبرت سوزان توفيق، مديرة مدرسة الشروق، القراءة الإلكترونية بديلاً مثالياً للأنشطة المدرسية خلال فترة الإجازة، وتحديداً خلال شهر القراءة، إذ يمكن للطلاب استكشاف مجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية المتاحة عبر الإنترنت، وما يناسب اهتماماتهم ومستواهم القرائي واستكشاف مختلف الأنواع الأدبية.

وأوضحت أن مدرستها لديها منصة قراءة إلكترونية لتعزيز مهارات القراءة وتوفير بيئة تعليمية محسنة للطلاب، وعمل قسم اللغة العربية على تطوير هذه المنصة وتوفير حساب خاص لكل طالب بهدف توجيههم ومتابعة تقدمهم القرائي، مشيرة إلى أن المنصة توفر للطلاب تجربة تعليمية تفاعلية ومبتكرة.

كما أن استخدام المنصة يمكّن المعلمين من متابعة تقدم الطلاب وتقييم أدائهم في القراءة، ويستطيع المعلمون تعيين مهام وتحديات قراءة محددة للطلاب وتتبع تقدمهم وإعطاء تعليقات وتوجيهات فردية. ويساعد هذا النظام على تعزيز التفاعل المباشر بين المعلم والطالب وتحفيز الطلاب على قراءة المزيد وتحسين مهاراتهم القرائية.

بدورها، قالت الدكتورة مروة علي مهيا، رئيس قسم اللغة العربية في مدرسة أكسفورد، إن القراءة الإلكترونية توفر فرصاً مهمة للاستفادة التربوية والتعلم المستدام، وتشجع على استكشاف المواضيع وتوسيع الآفاق الثقافية.

وأوضحت أن القراءة الإلكترونية تعد بديلاً ممتازاً للأنشطة المدرسية في الإجازة، وتمثل فرصة للطلاب للاستمتاع بالمطالعة واكتساب المعرفة وتطوير الذات، لاسيما خلال إجازة الربيع، وتتميز بالمرونة للطلاب والشباب الذين يحبون القراءة أثناء التنقل، حيث يمكن حمل آلاف الكتب في جهاز واحد، كما أن القراءة الإلكترونية تعزز التفاعل الاجتماعي والمشاركة بين القراء، وذلك من خلال مناقشة المحتوى القرائي، ومشاركة الآراء والملاحظات في منصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالكتب الإلكترونية.

وتابعت أن القراءة الإلكترونية توفر للطلاب العديد من المزايا، فهي تعزز مهارات القراءة والفهم وتوسع المفردات وتثري الثقافة العامة، كما تعمل على تنمية الخيال والإبداع وتحفيز التفكير النقدي.

من جهتها، قالت التربوية رائدة شفيق، إن القراءة الإلكترونية تسهم في التغلب على التراجع المعرفي، كونها توفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، حيث تمكنهم من القراءة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكتبات أو الانتقال إلى أماكن عامة، وكذلك يمكن للطلاب استكشاف مواضيع جديدة وتوسيع معارفهم في مختلف المجالات.

وأوضحت أن الوصول السهل والتوفر الفوري للكتب الإلكترونية من أبرز مزايا هذه التقنية، إذ يمكن للطلاب والشباب الوصول إلى آلاف الكتب المتاحة عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان.

في السياق، قالت المعلمة انتصار إسماعيل، إن القراءة الإلكترونية تعزز التفاعل مع المحتوى التعليمي، ويمكن للطلاب والشباب التكبير والتصغير في النص، وإضافة علامات مرجعية وإشارات، والقيام بالبحث عن المفردات غير المألوفة، والاستفادة من الصور والرسوم البيانية الموجودة في الكتب الإلكترونية.