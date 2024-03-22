جومانا مراد: ردود الأفعال على «عتبات البهجة» أسعدتني

تطل جومانا على جمهورها بشخصية ((نعناعة)) بطلة مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، الذي تظهر فيه بشخصية فتاة شعبية في دور مختلف عما قدمته من أدوار.

وقالت مراد: ((ألعب في المسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة، شخصية فتاة شعبية لديها كشك ومتزوجة، كما أنها أخت كبيرة لفتاة تدعى فلة تؤدي دورها الفنانة هنادي مهنا ضمن أحداث العمل، وتمر العائلة الصغيرة بمعاناة وضيق ذات اليد في المعيشة بسبب ضغوطات الحياة)).

وأوضحت جومانا، أن شخصيتها في العمل تشبه الكثير من الناس في الشارع، إضافة إلى أنها شخصية تجسدها للمرة الأولى بالرغم من أنها أدت دور فتاة الحي الشعبي من قبل وأغلب أدوارها شعبية، ما يجعلها دائماً تحاول تجسيد شخصيات مختلفة، خاصة أن العام الماضي جسدت شخصية شعبية في مسلسل بابا المجال رمضان الماضي، لذلك حاولت التنوع هذا العام في شخصية نعناعة حتى لا تشبه شخصية مراسي.

وعن تعاونها مع الفنان يحيى الفخراني، قالت إن العمل معه متعة كبيرة، لأنه مدرسة في المصداقية، مؤكدة أنها كانت محظوظة بالعمل والتصوير معه.

وأكدت جومانا مراد، أن العمل عندما يكون 15 حلقة يكون مريحاً أكثر، لكن في اعتقادها أن الجمهور في رمضان يفضل المسلسلات الـ30 حلقة أكثر، وذلك لأنهم يتابعونه طوال الشهر، لكن في تقديرها الشخصي فهي تحب الـ15 حلقة أكثر، لأنها تميل للسينما أكثر من الدراما.

وتابعت أن فكرة عرض الأعمال الرمضانية على المنصات الرقمية فكرة جميلة وتشعر المشاهد بالراحة، سواءً كان بسبب عدم وجود إعلانات أو فكرة مشاهدة الحلقات بشكل متواصل بدون انقطاع لأي سبب كان، إلا أنه كان في الوقت نفسه لا يمكن المقارنة بالعرض في التلفزيون، خاصة مع تعود المشاهد على الإعلانات في وسط عرض المسلسلات ليصبح ذلك طقساً من طقوس رمضان.

وأشارت جومانا مراد، إلى أنها تهتم بالنقد البناء، وأغلب النقد الذي يوجه لها هو نقد بناء، أما النقد الهدام فهو نقد لمجرد النقد، لذلك لا تعيره أي اهتمام.

كما أكدت أنها غير مهووسة بوسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها تساعد على توصيل أي شيء في أي وقت ومن أي مكان، لكن الصحافة لها دور آخر، ولا يمكن إلغاء ذلك، وهي مهمة جداً في حياة الفنان، لأنها تسلط الضوء عليه وعلى أعماله، لتؤكد أن الصحافة لها مهمة في حياتها كفنانة.

وقالت جومانا مراد، إنها عندما تحصل على ردود أفعال إيجابية فإنها تحترم نفسها وجمهورها وتحترم فنها، لذلك تحاول أن تكون في أفضل حال طوال الوقت، ويسعدها ردود أفعال الناس، لكن لا يوجد شيء يرضيها، لأنها إن وصلت لمرحلة الرضا فهذا يعني لها الفشل، كما أن لديها صراعاً وتحدياً بينها وبين نفسها.