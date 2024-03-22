Saturday, 23 March 2024 03:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميريام فارس: دبي مدينة الإبداع محلها القلب

3/22/2024 7:18:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

((دبي محلها القلب، ولا أشعر بالغربة، فهي مدينة الإبداع والموضة المميزة))، بهذه الكلمات عبّرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن عشقها الدائم لدبي، بينما كشفت الستار، في حديثها مع ((البيان))، على هامش إطلاق حملة ((الكل مدعو))، بالتعاون مع ((ألدو))، عن التشكيلة السنوية الخاصة بحملة رمضان 2024. وأشارت إلى أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة الموضة والأزياء على مستوى المنطقة، بفضل ما تضمه من مجموعة واسعة من العلامات التجارية المبتكرة والمتاجر المتخصصة بالأزياء والموضة على اختلاف تنوعها.

مكانة

كما عززت مكانتها عاصمة الإبداع العالمية، بفضل اقتصادها القوي وقطاعها السياحي المزدهر وقدراتها الإبداعية المتنامية، وإسهاماتها الرفيعة في عالم الموضة والأزياء لتضاهي بإنجازاتها أبرز عواصم الأزياء والموضة كباريس وميلانو ولندن ونيويورك.

وقالت فارس، إن شهر رمضان المبارك من أهم المناسبات للتأمل وتعزيز الترابط العائلي والأسري، موضحة أن حملة ((الكل مدعو)) تسلط الضوء على أهمية الترابط المجتمعي، من خلال ترسيخ قيم التسامح وتقبل الآخر، وتعزيز مبدأ الشمولية والثقة بالنفس. وأعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها باختيارها الوجه الرئيسي لعلامة ((ألدو)) في حملة رمضان 2024، التي انطلقت من دبي، مشيرة إلى أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة للإبداع والموضة، بفضل ما تضمه من مجموعة واسعة من العلامات التجارية المبتكرة.

MENAFN22032024000110011019ID1108012039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث