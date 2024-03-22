ميريام فارس: دبي مدينة الإبداع محلها القلب

((دبي محلها القلب، ولا أشعر بالغربة، فهي مدينة الإبداع والموضة المميزة))، بهذه الكلمات عبّرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن عشقها الدائم لدبي، بينما كشفت الستار، في حديثها مع ((البيان))، على هامش إطلاق حملة ((الكل مدعو))، بالتعاون مع ((ألدو))، عن التشكيلة السنوية الخاصة بحملة رمضان 2024. وأشارت إلى أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة الموضة والأزياء على مستوى المنطقة، بفضل ما تضمه من مجموعة واسعة من العلامات التجارية المبتكرة والمتاجر المتخصصة بالأزياء والموضة على اختلاف تنوعها.

مكانة

كما عززت مكانتها عاصمة الإبداع العالمية، بفضل اقتصادها القوي وقطاعها السياحي المزدهر وقدراتها الإبداعية المتنامية، وإسهاماتها الرفيعة في عالم الموضة والأزياء لتضاهي بإنجازاتها أبرز عواصم الأزياء والموضة كباريس وميلانو ولندن ونيويورك.

وقالت فارس، إن شهر رمضان المبارك من أهم المناسبات للتأمل وتعزيز الترابط العائلي والأسري، موضحة أن حملة ((الكل مدعو)) تسلط الضوء على أهمية الترابط المجتمعي، من خلال ترسيخ قيم التسامح وتقبل الآخر، وتعزيز مبدأ الشمولية والثقة بالنفس. وأعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها باختيارها الوجه الرئيسي لعلامة ((ألدو)) في حملة رمضان 2024، التي انطلقت من دبي، مشيرة إلى أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة للإبداع والموضة، بفضل ما تضمه من مجموعة واسعة من العلامات التجارية المبتكرة.