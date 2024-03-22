مكتبة محمد بن راشد تحيي ذكرى محمود درويش

بالتزامن مع اليوم العالمي للشعر، نظمت مكتبة محمد بن راشد، أمسية حوارية وشعرية مميزة، احتفاءً بالشاعر محمود درويش، في إطار رؤيتها واستراتيجيتها المستدامة لإحياء التراث الثقافي، وتعزيز دور الشعر والأدب العربي في تشكيل وعي المجتمع وتواصله مع قضايا الأمة العربية المهمة.

وسلطت الأمسية، التي أدارتها الإعلامية سامية عايش، بمشاركة الشاعرين يوسف أبو لوز، ودارين شبير، الضوء على حياة درويش ومسيرته الأدبية المليئة بالإنجازات، من خلال استعراض لمحات سريعة من حياته منذ الصغر حتى رثاء والدته له في قصائده المؤثرة، كما ناقشت مرتكزات شعره الأساسية، ومن بينها الإنسان، والحرية، والمكان، والمستقبل.

وناقش المشاركون، أسباب خلود شعر درويش وبقائه حتى يومنا هذا، مع تناول بنائه الشعري الفريد وموضوعاته المتنوعة، ودور الموسيقى في نشر شعره بين الجماهير، إضافة إلى طرح فرضية ((تحقيب)) شعره حسب المراحل المختلفة التي مرت بها القضية الفلسطينية، وحياة الشاعر نفسه.

وقدمت الشاعرة دارين شبير، قراءة مميزة لمجموعة من قصائد درويش، مصحوبة بأنغام العود، من بينها: أحن إلى خبز أمي، ونحن نحب الحياة، العصافير تموت في الجليل، عابرون في كلام عابر، ريتا والبندقية، والآن في المنفى.

مكانة

وفي ختام الأمسية، ناقش الشاعران، مكانة درويش بوصفه أهم شاعر فلسطيني على الإطلاق، في محاولة لتقييم إرثه الشعري الخالد. وأشاد الحاضرون بالأمسية، التي تعد فرصة متفردة لعشاق الشعر والأدب لاستكشاف حياة وأعمال أحد أهم الشعراء العرب في القرن العشرين، حيث قدمت قراءات شعرية واقعية، وتحليلات نقدية غنية، ومشاركات مميزة، لاستكشاف الأبعاد المتعددة لأعمال الشاعر من حيث الشكل والمحتوى، والسياق الثقافي والتاريخي، وكيفية تأثيره وتفاعله مع القضايا الرئيسية لعصره، من الهوية والحرية إلى الحب والفقدان.

وجدير بالذكر أن مكتبة محمد بن راشد تهدف منذ تأسيسها إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كل الأفراد، لاسيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.