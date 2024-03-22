«السنيار».. برنامج يستكشف جماليات تراث الإمارات

في كل ليلة من ليالي رمضان، يفتح برنامج السنيار أبوابه أمام متابعي قناة سما دبي، التابعة لـ ((دبي للإعلام))، متيحاً لهم فرصة استكشاف جماليات التراث الإماراتي، والتعرف إلى تفاصيله، من خلال مجموعة مسابقات شيقة، يتولى تقديمها الإعلامي أحمد عبدالله، رفقة زميلته الإعلامية رحاب المهيري، حيث يشكلان معاً توليفة مميزة على الشاشة الصغيرة.

ويطل الموسم الجديد من برنامج السنيار بحلة جديدة، من حي الشندغة التاريخي، ليسلط الضوء عبر فقراته المتنوعة على واحدة من أبرز مناطق دبي التاريخية، كما يأتي خلال شهر رمضان الحالي محملاً بالكثير من الجوائز والأسئلة والمعلومات التراثية، التي تسرد حكايات الحياة اليومية وتاريخ الدولة، والعديد من المسميات التراثية التي يفيض بها الموروث الإماراتي الأصيل.

كما يشهد البرنامج، العديد من المشاركات الجماهيرية المباشرة، مجسداً توجهات ((دبي للإعلام))، بأن تكون الأقرب لقلب الجمهور.

رحلة

وأكد الإعلامي أحمد عبد الله، أن البرنامج يعكس حرص ((دبي للإعلام)) على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع المحلي، مضيفاً: ((يمكن اعتبار ((السنيار)) رحلة تراثية متكاملة وعامرة بالمحطات الجميلة، التي نسعى من خلالها إلى إبراز ثراء التراث الإماراتي، وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وموروثنا العريق، وما يتمتع به من مكانة خاصة في قلوب الناس، وبتقديري أن أهمية البرنامج تكمن في أن كل فقرة فيه مرتبطة بإرثنا وأجدادنا الذين عمروا هذه الأرض، ومؤسسي الدولة الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ومهدوا لبناء الدولة، حتى باتت تتصدر المؤشرات العالمية في معظم المجالات))، لافتاً إلى أن البرنامج يركز في رسائله الأساسية على التراث بهدف التعريف به، وتعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة، مؤكداً أن كافة المعلومات التي يتم تقديمها في البرنامج، تتم تحت إشراف نخبة من الخبراء في التراث المحلي، لضمان دقتها وصحتها.

وأعرب عبد الله، عن سعادته بتقديم البرنامج، الذي وصفه بأنه أصبح جزءاً أساسياً من مسيرته الإعلامية. وقال: ((بالنسبة لي أصبح ((السنيار)) جزءاً من مسيرتي الإعلامية، واعتبره مدرسة متكاملة، أتعلم فيها الكثير من الأشياء الجديدة، التي تجعلني قريباً من التراث المحلي)).

تفاعل

بدورها، نوهت الإعلامية رحاب المهيري، بأن أهمية البرنامج تكمن في قدرته على التفاعل مع الجمهور، مضيفة: ((يتميز ((السنيار)) بقربه الشديد من الجمهور، وملامسته لواقع المجتمع، وتفاعله مع قضاياه وتراثه الأصيل، وبتقديري أن ذلك يعد واحداً من أهم أسرار نجاح البرنامج واستمراره لسنوات طويلة))، مشيرة إلى أن ((السنيار)) نجح في أن يكون ضيفاً دائماً على المائدة الرمضانية.

وواصلت: ((نسعى في كل موسم إلى تجديد إطلالتنا على الشاشة، ونجتهد في إعداد مجموعة من الفقرات المميزة والمبتكرة، التي نحرص من خلالها على التفاعل مع المشاهدين، ويتميز هذا الموسم بإطلالته من جانب خور دبي وحي الشندغة التاريخي، ما يمنحه حضوراً مميزاً على الشاشة، ويرفع من مكانته في قلوب الناس))، معربة عن سعادتها بالمشاركة في تقديم ((السنيار))، الذي وصفته بـ ((الموسوعة التراثية))، التي تفيض بالمعرفة.

يذكر أن ((السنيار)) يتميز بمضامين ثرية، تعزز الهوية الوطنية، وتكرس القيم الإماراتية، وتعرف بتفاصيل التراث المحلي، ويعرض يومياً على الهواء مباشرة، في تمام الساعة 11:30 مساءً على قناة سما دبي، وهو من إعداد عبد الله بن خدوم، وإخراج مصطفى الهاشمي.