112 فريقاً في كأس الاتحاد للشطرنج السريع

تنطلق، اليوم بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بطولة كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات للشطرنج السريع، بتنظيم اتحاد الإمارات للشطرنج، ومشاركة 112 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات، من 33 جنسية، من بينهم 55 لاعباً من حملة الألقاب الدولية، من ضمنهم 20 أستاذ دولي كبير.

ورصد الاتحاد 24.500 ألف درهم جوائز لأصحاب المراكز الأولى. وتدخل البطولة ضمن قائمة بطولات الشطرنج التي تقام خلال شهر رمضان والتي بدأت ببطولة الوفاء لزايد الشطرنجية التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وبطولات الشارقة للشطرنج السريع والخاطف، وبطولة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وبطولة نادي أبوظبي للألعاب الذهنية والشطرنج.

وأكد سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أنّ البطولة ضمن المبادرات المجتمعية التي ينظمها اتحاد اللعبة لاستقطاب المواهب، ومثل هذه البطولات تشارك فيها عائلات شطرنجية. وقال: تعتبر جوائز البطولة هي الأكبر وتوجد جوائز لأفضل فريق عائلي وأفضل فريق إماراتي للرجال والسيدات.

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