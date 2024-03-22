«الأبيض» على أعتاب مرحلة الحسم لتصفيات المونديال بـ «انتصار غير مقنع» على اليمن

استعاد منتخبنا الوطني لكرة القدم، ذاكرة الانتصارات، بعد آخر 3 مباريات خاضها في كأس آسيا الأخيرة، لم يتذوق فيها طعم الفوز، وتجاوز ((الأبيض)) محطة اليمن بنتيجة 2 - 1، في الجولة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ليقترب من التأهل لمرحلة الحسم، والصعود للدور الثالث بتصفيات المونديال، والنهائيات القارية للمرة التاسعة في تاريخه.

وحقق ((الأبيض)) انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات، ليبتعد بصدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، وبات في حاجة إلى فوز وحيد لضمان التأهل رسمياً للمرحلة المقبلة، وتتجدد مواجهة المنتخب واليمن الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة في السعودية.

وخرج ((الأبيض)) بالمهم من مباراته مع اليمن، ولكن وسط حالة من عدم الرضا عن المستوى الفني، واستمرار عدم قدرة الجهاز الفني بقيادة بينتو على الوصول إلى الشكل الأمثل لمنتخبنا وتقديم أداء أفضل، إذ جاء الفوز على اليمن بأداء غير مقنع، رغم فارق المستوى بين المنتخبين، ما يستدعي عملاً أكبر في المرحلة المقبلة. ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخبنا الوطني الاثنين المقبل، إلى السعودية، استعداداً لخوض مباراة الإياب أمام اليمن بالجولة الرابعة للتصفيات.

أسباب

وأبدى البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا، رضاه عن نتيجة الفوز على اليمن، والتي تخدم المنتخب في تعزيز صدارته للمجموعة الثامنة، ولكنه في الوقت نفسه، أكد عدم رضاه عن الأداء، وأنه سيحلل المباراة جيداً، ويبحث عن الأسباب التي أدت إلى الظهور بهذا المستوى، لافتاً إلى أن الأداء تراجع بشكل كبير بعد تسجيل الهدف الأول، وظن اللاعبون أن المباراة في المتناول.

وقال بينتو في تصريحاته عقب اللقاء: بالطبع راضٍ عن النتيجة، ولكني لست راضياً بشكل كامل عن الأداء، بدأنا المباراة بشكل جيد نوعاً ما، خاصة عند تسجل الهدف الأول، إلا أن الأداء تراجع، ربما اعتقد اللاعبون أن المباراة سهلة، وأصبحت في المتناول، ما تسبب في انخفاض المستوى.

وأضاف: كانت هناك أخطاء غير ضرورية في الشوط الثاني، وتحسن الأداء في بعض اللحظات، وسنحت لنا فرص أخرى للتسجيل، ولكننا لم نكن قادرين على استغلالها بالشكل الأمثل.

وعن أسباب الأداء غير المقنع رغم الفوز، قال: سنبحث الأسباب بعد تحليل المباراة التي أدت للظهور بهذا الشكل، ولكن من النظرة الأولى، اعتقد أنه قد يكون نتيجة عدم تدوير الكرة بصورة صحيحة خلال بناء الهجمات، ما سهل من مهمة دفاع المنتخب اليمني، سنحاول العمل على تطوير النواحي الهجومية والدفاعية، رغم ضيق الوقت.

وأكد بينتو، أن الفوز وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في المجموعة، وضع ((الأبيض)) في موقف جيد على مستوى التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال ونهائيات كأس آسيا، وقال: من حيث النتيجة، نحن في وضعية جيدة للتأهل للمرحلة المقبلة، ولكننا بحاجة إلى التطور بشكل أكبر، إذا نجحنا في الفوز بالمباراة القادمة أمام اليمن سنتأهل، وهذا هو هدفنا، الأهم بالتأكيد الفوز، والنتيجة ستأتي إذا لعبنا بشكل أفضل.

أداء جيد

في المقابل، أكد الجزائري نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن، أن لاعبيه قدموا أداء جيداً، وكانوا نداً لمنتخب الإمارات في المباراة، رغم الظروف الصعبة التي مروا بها، وعدم خوض أي مباريات ودية، مشيراً إلى أن منتخب اليمن كان يستحق نقطة التعادل على أقل تقدير، وأنها كانت النتيجة المنطقية، عطفاً على مجريات اللقاء.

وانتقد ولد علي، القرارات التحكيمية، معتبراً أن ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة، وأحرز منها علي صالح هدف ((الأبيض)) الأول مشكوك في صحتها، موضحاً: احتجنا إلى نحو 20 دقيقة للدخول إلى أجواء اللقاء، بعدما سيطر الخوف على أداء اللاعبين في البداية، بعدها قدمنا أداء متوازناً، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء، يرى المحللون أنها مشكوك في صحتها.

وأضاف: الخوف من تلقي الأهداف سيطر على اللاعبين في البداية، ولكننا نجحنا في تجاوز ذلك، وقدمنا مستوى جيداً خلال شوطي اللقاء.

وعن حظوظ اليمن في التأهل بعد تجمد رصيد المنتخب عند 3 نقاط، أوضح: هناك مباراة العودة في السعودية، وأعد بأنه سيكون هناك 11 محارباً من أجل الفوز وحصد نقاطها الثلاث.

تحقيق الأهم

واعترف سلطان عادل مهاجم المنتخب الوطني بأن أداء ((الأبيض)) لم يكن مقنعاً خلال مواجهة اليمن مؤكداً أن المنتخب نجح في تحقيق الأهم وهو الخروج بنقاط المباراة كاملة والابتعاد في صدارة المجموعة. وقال: قدمنا مباراة عادية، الأداء لم يكن مقنعاً، ولكننا استطعنا الخروج بالمهم وهو الفوز.

وأبدى المهاجم الشاب سعادته بتسجيله هدف الفوز لـ((الأبيض))، مؤكداً أنه حاول أن يكون على قدر المسؤولية ويترجم الثقة التي منحها له المدير الفني البرتغالي باولو بينتو، لافتاً إلى أن أداءه في المنتخب الوطني ليس كالنادي (في إشارة لعدم تسجيله أهدافاً مع كلباء هذا الموسم في الدوري).

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