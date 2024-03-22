ستارك والفهيم جاهزان لمونديال الزوارق السريعة في فيتنام

أكد فريق فيكتوري للزوارق السريعة، جاهزيته للجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة 2024، والتي تستضيفها مقاطعة كوي نون-بينه دينه في فيتنام، بمشاركة نخبة الأبطال العالميين.

ويتطلع سفراء الإمارات في فريق فيكتوري، إلى استثمار البداية الرائعة التي سجلها الفريق في الجولة الأولى التي جرت على مياه بحيرة توبا الاندونيسية، وتمكن فيها زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك، من حصد 25 نقطة أهلته لاحتلال المركز الثاني في الترتيب العام.

وعاد قائد زورق فيكتوري 3 أحمد عبدالكريم الفهيم، للمشاركة مجدداً في البطولة العالمية بعد غيابه عن الجولة الأولى، ويتطلع لوضع بصمة مع زميله المتميز السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، والذي يتطلع لمشوار ناجح واعتلاء الصدارة مبكراً، بعد ظهوره اللافت العام الماضي وإنهائه الموسم في المركز الثاني.

وأشاد أحمد علي السميطي، مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالدعم المستمر من مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، والتشجيع الدائم من الإدارة التنفيذية في النادي.

وأوضح أن وفد فيكتوري سيتوجه إلى هانوي ومنها إلى مقاطعة كوي نون-بينه دينه الفيتنامية مبكراً للتحضير للسباق المرتقب، حيث سيسافر وفد المقدمة غداً فيما يلتحق قائدا زورقي الفريق أحمد عبدالكريم الفهيم والسويدي أريك ستارك بالبعثة يوم الأربعاء المقبل لخوض المنافسات.

وقال إن نظام المنافسات في جولات بطولة العالم ((فورمولا 1)) صار أكثر إثارة ومتعة، وخصص اليوم الأول للتجارب وتصفيات أفضل زمن، بينما خصص السبت المقبل لمنافسات السرعة ويقام السباق الرئيسي الأحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز