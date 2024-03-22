جوائز للجماهير في الأدوار الإقصائية بكأس منصور بن زايد

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، والتي تقام في نسختها الـ 11، بملاعب فندق قصر الإمارات، عن رصد جوائز عدة للجمهور من عشاق كرة القدم، إلى جانب العديد من المفاجآت، وذلك اعتباراً من الأدوار الإقصائية للبطولة، التي تنطلق بعد غد الاثنين.

ورصدت اللجنة المنظمة، جوائز للجمهور خلال مباريات ربع النهائي، وفي مباراتي الدور نصف النهائي، إلى جانب جوائز خاصة في المباراة النهائية، إذ من المقرر أن تلعب الأدوار الإقصائية عقب ختام مرحلة المجموعات، حيث يقام ربع النهائي بعد غد، على أن يكون الدور نصف النهائي، الأربعاء، فيما تختتم البطولة بالنهائي الخميس المقبل.

وكان فريق المركز الوطني للمناصحة، انضم إلى قائمة المتأهلين للدور ربع النهائي في البطولة، بعدما نجح في تصدر المجموعة الثانية، بتعادله 1-1 مع فريق مكتب الشؤون الخاصة، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ورفع فريق المركز الوطني للمناصحة، رصيده إلى 7 نقاط، من فوزين وتعادل، فيما ودع مكتب الشؤون الخاصة البطولة بـ 4 نقاط، إذ حل ثالثاً، بعدما نال قطاع الخدمات المساندة البطاقة الثانية، عقب فوزه على نادي سيتي غولف بسداسية نظيفة، ليحتل المركز الثاني بـ 6 نقاط، فيما تذيل نادي سيتي غولف الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

وحصل علي محمد الحمادي، لاعب المركز الوطني للمناصحة، على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى، فيما نال نغاسا كينويا، من قطاع الخدمات المساندة، نجومية اللقاء الثاني.

يذكر أن 7 فرق تأهلت إلى ربع النهائي، بداية من مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، مع الأرشيف، والمكتبة الوطنية من المجموعة الأولى، والمركز الوطني للمناصحة، وقطاع الخدمات المساندة، بالنسبة للثانية، وفي ما يخص المجموعة الثالثة، ضمن فريق دائرة القضاء تأهله، إضافة إلى مكتب الشؤون القانونية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من الرابعة، وتقام قرعة ربع النهائي، مساء غد.

عنصر نسائي

وتشهد بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، مشاركة واسعة من أطقم تحكيم إماراتية دولية، من أبرز الأسماء، وظهر التحكيم النسائي في مباريات البطولة، عبر طاقم تحكيم دولي مكون من الحكمة الدولية خلود الزعابي، وروضة المنصوري، اللتين أدارتا مباريات الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وحرصت اللجنة المنظمة، على وجود العنصر النسائي في البطولة، تزامناً مع ((يوم الأم العالمي))، ونال الطاقم التحكيمي الإشادة، وتمت إدارة المباراتين بشكل رائع.

إشادة

وأشاد حيدر ألو علي، اللاعب السابق لمنتخب الإمارات ونادي الوحدة، بأجواء البطولة، بعدما حضر ختام الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية. وقال: تعد كأس بطولة منصور بن زايد من أهم الأحداث الرياضية، وتتميز بوجود أسماء لامعة ودولية، ما يرفع مستوى المنافسة والتشويق، والبطولة لها اسمها، وتعرف بكونها بطولة جذابة، كونها تضم فرقاً قوية.

وأضاف: قدم المشاركون أداءً رائعاً، كما تشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبين المميزين، وأسماء لامعة ودولية، ما ينعكس على الأداء، وحجم التنافس بين الفرق، خاصة أن الإثارة كانت حاضرة حتى الدقائق الأخيرة في سباق التنافس على التأهل إلى ربع النهائي، وهو ما يجعلنا على موعد مع مباريات رائعة في الأدوار الإقصائية.

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