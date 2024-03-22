610 آلاف درهم جوائز 7 أشواط في مضمار أبوظبي اليوم

تتنافس 107 خيول على جوائز مالية بقيمة 610 آلاف درهم، في حفل السباقات الثالث عشر، الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية، على مضماره العشبي اليوم، ويتألف من 7 أشواط، منها 6 للخيول العربية الأصيلة، وشوط للمهجنة الأصيلة، ويبرز في الحفل الشوطان الثاني والثالث من سباق الإمارات كلاسيك للمهرات والأمهار لخيول الإنتاج المحلي. وأعلنت إدارة النادي فتح الأبواب أمام الجماهير عند الواحدة ظهراً، وإغلاقها بعد اكتمال عدد الحضور المسموح به، والبالغ 1500 شخص.

انطلاقة

وينطلق الحفل عند الثانية والنصف ظهراً، بسباق ((حديقة أم الإمارات)) لمسافة 1600 متر في الشوط الأول، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز 80 ألف درهم.

ويقام في الشوط الثاني سباق الإمارات كلاسيك للمهرات لمسافة 1600 متر، بمشاركة 13 خيلاً، وتبلغ جوائزه 110 آلاف درهم، ويشهد ثالث الأشواط تحدي سباق الإمارات كلاسيك للأمهار لمسافة الميل، وجوائزه 110 آلاف درهم.

وستكون الإثارة حاضرة في سباق الخيول المهجنة الأصيلة، على لقب ((حديقة الخليج العربي)) لمسافة 1600 متر، في الشوط الرابع، بمشاركة 16 خيلاً، وتبلغ الجائزة المالية للشوط 80 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الخامس سباق ((حديقة الدلافين)) لمسافة 1400 متر، بمشاركة خيول الإنتاج المحلي، وتتنافس على جوائز قدرها 80 ألف درهم.

ويتواصل الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، والمخصص للخيول المبتدئة في الشوط السادس، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز بقيمة 70 ألف درهم. ويختتم الحفل بسباق ((حديقة الخالدية)) لمسافة 2200 متر، في الشوط السابع، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز بقيمة 80 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز