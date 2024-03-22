خايدوكوف وروبنز بطلا تحدي الموانع في دورة ند الشبا

حلّق الروسي نيكيتا خايدوكوف، والدنماركية إيدا روبنز، بلقبي بطولة تحدي الموانع، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة 11 من ((دورة ند الشبا الرياضية))، المقامة حالياً في المجمع الرياضي بند الشبا تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتستمر حتى 31 الجاري، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.

وانتزع خايدوكوف المركز الأول في سباق تحدي الموانع، بعد نجاحه في اجتياز 11 عائقاً موزعة على مسافة 400 متر في زمن قدره 01:59 دقيقة، متفوقاً بخمس ثوانٍ فقط على الإماراتي عبدالله فؤاد الذي تلاه في المركز الثاني بزمن 2:04 دقيقة، فيما حل الإماراتي محمد المصلحي في المركز الثالث بفارق ثانية واحدة، بعدما أنهى السباق في زمن 02:05 دقيقة.

وفي فئة السيدات فازت روبنز بالمركز الأول بعدما أنهت السباق في زمن قدره 02:19 دقيقة، تلتها الروسية أليسا بتروفا في المركز الثاني بزمن 02:27 دقيقة، وحلت الروسية كوبيكو أولغا في المركز الثالث بزمن 02:37 دقيقة.

ويبلغ مجموع جوائز تحدي الموانع 290 ألف درهم، يحصل منها الفائز بالمركز الأول في فئة الرجال على 100 ألف درهم، والفائزة بالمركز الأول في فئة السيدات على 100 ألف درهم.

وسجلت بطولة تحدي الموانع التي يتم تنظيمها لأول مرة ضمن دورة ند الشبا، مشاركة 700 متسابق ومتسابقة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية حاولوا جميعاً تخطي الحواجز في زمن أقصاه 4 دقائق، ولم يتمكن العديد من المتسابقين من إكمال جميع الموانع في الزمن المطلوب، حيث يتطلب إكمالها قوة بدنية مع لياقة ومرونة عالية، إضافة إلى السرعة الكبيرة في الانتقال من بين حاجز وآخر.

تجربة ناجحة

وأكد حسن المزروعي، مدير دورة ند الشبا الرياضية، أن بطولة تحدي الموانع 400 متر، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، كانت تجربة ناجحة ومشجعة لتكرارها في النسخة المقبلة للدورة، مشيراً إلى أنها سجلت إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات، ما يعكس شعبيتها واتساع قاعدة ممارسيها في السنوات الأخيرة، وقال: نحرص أن تلبي دورة ند الشبا مختلف الأذواق، وتحدي الموانع من الرياضات التي تحظى باهتمام من قبل شريحة واسعة في مجتمع الإمارات، لذلك قمنا بإضافتها إلى قائمة ألعاب دورة ند الشبا في شكل جديد لمسافة 400 متر، لأننا اعتدنا المسافات القصيرة في تحدي الموانع التي تعتمد على اللياقة والقوة، ولذلك فإن هذه التجربة الجديدة تعتمد على أن يتمتع المشارك بلياقة بدنية عالية، إضافة إلى القوة العضلية حتى يتمكن من تجاوز العقبات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية عالية تصل إلى 100 ألف درهم للبطل، ما أسهم في زيادة عدد المشاركين على مدار أيام البطولة.

وأوضح المزروعي، أن الأرقام التي تم تسجيلها كانت جيدة، سواء في منافسات الرجال أو السيدات، وبالتالي فإن تحدي الموانع شكّل إضافة مميزة للنسخة 11 من دورة ند الشبا الرياضية.

كما أكد المزروعي، أن دورة ند الشبا الرياضية تعيش حالة من التطور المستمر وتواصل نجاحاتها بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أنها علامة فارقة على مستوى الفعاليات الرياضية في المنطقة.

بدوره، قال عبداللّه بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي، الراعي الماسي لدورة ند الشبا الرياضية: ((انطلاقاً من مكانتنا كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، ندرك في ((دي بي ورلد)) أهمية وقوة ربط المجتمعات، وفخورون بكوننا الشريك الماسي لهذا الحدث الملهم الذي يدخل عامه الحادي عشر، ما يعكس بدوره إيماننا الراسخ بقدرة الرياضة على تعزيز الترابط والتواصل بين الناس، وضخ الطاقة الإيجابية في المجتمعات، هذا إلى جانب تعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة)).

وأضاف بن دميثان: ((تعد بطولة ند الشبا الرياضية منصة مهمة ومنبراً رائداً لدعم الرياضيين في دولة الإمارات، حيث ستؤهلهم لخوض التنافس ضد أفضل وأهم المواهب على مستوى العالم، سعداء بكوننا جزءاً من نجاح هذا الحدث الرياضي الرائد)).

الكرة الطائرة

من ناحية أخرى، تتواصل منافسات بطولة الكرة الطائرة اليوم بمباراتين، إذ يلتقي فريق الجوارح مع إتش إم إس، وزعبيل 2 مع الملك.

سلة الكراسي

وشهدت بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة بنادي دبي لأصحاب الهمم، إثارة كبيرة في الجولة الثانية، حيث أقيمت 4 مباريات ضمن تصفيات المجموعتين الأولى والثانية، وفاز فريق بلدية دبي على هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 41–40، وفريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي على هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) بنتيجة 27 - 12.

وفي منافسات المجموعة الثانية، حقق فريق محاكم دبي، الفوز على ماي دبي بنتيجة 30 - 14، ومركز وريزيدنس البستان على هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 24 - 8.

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