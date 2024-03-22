دورة عجمان في كرة القدم تدخل مرحلة الحسم

تنطلق الليلة منافسات ربع نهائي بطولة كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان.

ويلعب فريق دائرة البلدية والتخطيط، حامل اللقب، مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الساعة العاشرة مساء، ويلتقي فريق القيادة العامة لشرطة عجمان مع جامعة المدينة عجمان الساعة الحادية عشرة مساء.

وتستكمل المباريات غداً بمواجهة هيئة النقل مع الإدارة العامة للدفاع المدني، بينما يواجه دائرة الميناء والجمارك فريق مصرف عجمان.

وكانت منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول قد اختتمت أول من أمس، وشهدت فوز الإدارة العامة للدفاع المدني على مصرف عجمان بنتيجة 3-1، ليقفز رصيده إلى 6 نقاط ويتأهل إلى الدور ربع النهائي وصيفاً للمجموعة الأولى، ونجح مصرف عجمان في التأهل كأفضل مركز ثالث برصيد 3 نقاط.

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