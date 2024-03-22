فوز «الهبيبة» و«الوثبة» و«التماس» بكؤوس الثنايا في «ختامي المرموم»

تواصلت، في ميدان المرموم للهجن مساء أمس، فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، في يومه العاشر، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وأقيمت تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن المهرجان الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، وتنافست الشعارات المختلفة على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، وخصصت الأشواط الستة الأولى للرموز، بواقع 3 كؤوس و3 بنادق.

واستطاعت ((الهبيبة)) المملوكة لحميد سعيد عامر النيادي، مواصلة مشوارها مع الإنجازات والرموز، وتمكنت من حصد كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجائزته البالغة مليون ونصف المليون درهم في 12:09:1 دقيقة.

وواصل شعار صالح محمد بن نصره العامري، تألقه من خلال المهرجان، حيث قدم ((برق)) نجماً في ثاني الأشواط للثنايا الجعدان المفتوح، حيث حصد البندقية الغالية وجائزة المليون درهم، بعد مرور 12:07:6 دقيقة.

وتألقت ((الوثبة)) المملوكة لمانع علي محمد حماد الشامسي، ونجحت في حصد كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار المحليات وجائزة المليون درهم في 12:20:3 دقيقة.

وذهبت بندقية الثنايا الجعدان المحليات إلى شعار حمد محمد سهيل العامري الذي قدم المرشح الأبرز للرمز ((المقطع))، الذي أكمل رحلته الناجحة إلى خط النهاية في 12:20:6 دقيقة.

وانتزعت ((التماس)) كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار الإنتاج وأهدته إلى مالكها سعيد فلاح جابر الأحبابي، وذلك في توقيت بلغ 12:15:0 دقيقة.

ونجح ((المشهر)) المملوك لأحمد سلطان الحلامي في الحصول على بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج في 12:16:9 دقيقة. وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالرموز.

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