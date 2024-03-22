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طرح تذاكر «السوبر السعودي» في أبوظبي

3/22/2024 7:18:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت مبيعات تذاكر مباريات بطولة كأس السوبر السعودي 2024 التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل، وتقام البطولة لأول مرة في دولة عربية خارج المملكة العربية السعودية، وتتوفر تذاكر مباريات البطولة ابتداءً من 75 درهماً.

يذكر أن ((حياكم في أبوظبي))، هي شريك استضافة كأس السوبر السعودي 2024، الذي يصاحبه أجندة حافلة بالفعاليات المتنوعة.

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