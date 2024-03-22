طرح تذاكر «السوبر السعودي» في أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدأت مبيعات تذاكر مباريات بطولة كأس السوبر السعودي 2024 التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل، وتقام البطولة لأول مرة في دولة عربية خارج المملكة العربية السعودية، وتتوفر تذاكر مباريات البطولة ابتداءً من 75 درهماً.
يذكر أن ((حياكم في أبوظبي))، هي شريك استضافة كأس السوبر السعودي 2024، الذي يصاحبه أجندة حافلة بالفعاليات المتنوعة.
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