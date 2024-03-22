140 لاعباً في بطولة المراحل السنية للمبارزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة، اليوم، بطولة الاتحاد للمراحل السنية للبراعم والأشبال، بصالة المزهر في دبي، ضمن سلسلة بطولات الاتحاد المحلية المكثفة التي تقام على مدار الموسم.
ويشارك في البطولة 140 لاعباً ولاعبة، يمثلون أندية أبوظبي للمبارزة، والشارقة، وشباب الأهلي، والفجيرة، ومؤسسة المرأة بالشارقة، وأكاديمية MKFA في دبي، ومركز العين للمبارزة، والنصر السعودي.
وتأتي البطولة ضمن سلسلة البطولات التي تستهدف الفئتين العمريتين تحت 11 و15 عاماً.
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