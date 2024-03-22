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140 لاعباً في بطولة المراحل السنية للمبارزة

3/22/2024 7:18:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة، اليوم، بطولة الاتحاد للمراحل السنية للبراعم والأشبال، بصالة المزهر في دبي، ضمن سلسلة بطولات الاتحاد المحلية المكثفة التي تقام على مدار الموسم.

ويشارك في البطولة 140 لاعباً ولاعبة، يمثلون أندية أبوظبي للمبارزة، والشارقة، وشباب الأهلي، والفجيرة، ومؤسسة المرأة بالشارقة، وأكاديمية MKFA في دبي، ومركز العين للمبارزة، والنصر السعودي.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة البطولات التي تستهدف الفئتين العمريتين تحت 11 و15 عاماً.

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