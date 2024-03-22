«سنيور بوسكادور» و«كلابتون».. تدريبات ودية استعداداً لكأس دبي العالمي

واصلت خيول العالم تدريباتها استعداداً للنسخة الـ28 من كأس دبي العالمي، التي ستقام يوم 30 مارس الجاري على مضمار ((ميدان)) العالمي.

وخطف نجم كأس السعودية ((سنيور بوسكادور)) لشرف محمد الحريري وجو بيكوك ، و((كلابتون)) لـ((آر آر آر للسباقات))، اللذان سيشاركان في شوط ((كأس دبي العالمي)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) على المضمار الرملي برعاية ((طيران الإمارات))، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، الأضواء خلال التدريبات، إذ تدربا معاً في أجواء وصفها متابعو منصات التواصل الاجتماعي بـ((الودية والرائعة))، التي تظهر مدى المنافسة الشريفة بين المشاركين في الأمسية.

ويطمح النجم ((سنيور بوسكادور)) لتحقيق الإنجاز الأول من نوعه، وهو الجمع بين لقبي كأس دبي العالمي، وكأس السعودية، بعد محاولة العام الماضي من قبل بطل العام 2022 ((امبلم رود)) للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي حل ثالثاً في دبي، والنجم الياباني ((بانثالاسا)) لـ((شركة هيرو للسباق المحدودة))، الذي حقق لقب كأس السعودية العام الماضي، لكنه اكتفى بالمركز العاشر في الشوط الرئيس.

كما سيسعى ((كلابتون)) لـ((آر آر آر للسباقات)) إلى إهداء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أول إنجاز له في الشوط العالمي، عقب انتصارات خيوله المميزة منذ بداية مشاركاته في أمسية كأس دبي العالمي، التي كان آخرها العام الماضي، عندما ظفر ((آيزوليت)) بلقب ((جودلفين للميل))، الذي سيعود للدفاع عن اللقب في هذه النسخة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز