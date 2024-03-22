انطلاقة مميزة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي

انطلقت أمس في دبي فعاليات النسخة 21 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي بمشاركة 205 من أبرز الخيول المنحدرة من أرقى السلالات في العالم تمثل 15 دولة تتنافس في مجمل جوائز مالية يصل إلى 4 ملايين دولار.

وتتضمن البطولة 14 شوطاً تقام في قاعات زعبيل 4 و5 و6 في مركز دبي العالمي سيتأهل عبرها المشاركون إلى نهائيات الحدث الذي سيشتمل على 6 بطولات في مسك الختام.

حضر فعاليات الافتتاح الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة، وعدد من الملاك والمهتمين ببطولات جمال الخيل.

وشهدت البطولة إقبالاً واسعاً من الزوار في اليوم الافتتاحي بجانب معرض دبي الدولي للخيل المصاحب للبطولة وبمشاركة عارضين من مختلف دول العالم، ويشمل عرض المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الاسطبلات وغيرها من المنتجات والمقتنيات المرتبطة بالفروسية وعالم صناعة الخيل.

وافتتح شوط المهرات بعمر أقل من سنة واحدة منافسات اليوم الأول، وفازت المهرة ((عجيبة البداير)) للشيخ محمد بن سعود القاسمي بالمركز الأول وجاءت المهرة ((مها آل فهيد)) لعبدالله سعيد دلهم الهاجري في المركز الثاني وحصلت المهرة ((إم كي غزال)) لمحسن حسين عمارة على المركز الثالث، فيما فاز المهر ((فريد الحميدية)) لعلي محمد عيسى بو شهاب السويدي بالمركز الأول في فئة الأمهار بعمر أقل من سنة، والثاني ((رابي العز)) لمربط العز للخيول العربية والثالث ((ايه إل ايه مشهور)) لعبدالرحمن العبدولي.

ودشن المنافسات التأهيلية شوط المهرات عمر سنة القسم (أ) والتي شاركت فيها 12 مهرة، وتصدرتها المهرة ((دري روي)) لمربط دبي للخيول العربية، محققة 92.17 نقطة، وبالرصيد نفسه من النقاط حلت المهرة ((الأريام حرية)) للشيخ خليفة بن طحنون بن حمد آل نهيان في المركز الثاني، ثم جاءت المهرة ((الأريام عبور)) لاسطبلات الأريام العربية في المركز الثالث وبرصيد 91.33 نقطة، وتأهلت الثلاث لبطولة المهرات بعمر سنة واحدة في ختام البطولة.

وتستقطب بطولة دبي الدولية للجواد العربي نخبة من أكبر المرابط وأهم مالكي الخيل من مختلف أنحاء العالم ليستعرضوا جمال الخيول العربية التي تعد من أقدم وأعرق سلالات الخيول عالمياً، ويعزى جمالها ورشاقتها إلى الاهتمام الهائل بنسبها وتربيتها على مدى قرون، متيحة المجال لعشاق الخيول ورياضة الفروسية والضيوف من مختلف الأعمار للاطلاع من قرب على مجموعة من أجمل الخيول العربية وأعرقها أصالة على مستوى العالم.

واشتملت فعاليات اليوم الافتتاحي الأول على الأشواط التأهيلية للمهرات بعمر بأقل من سنة والأمهار من عمر سنة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز