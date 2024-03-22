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تغيير الصورة ضرورة

3/22/2024 7:18:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يراود جماهير المنتخب الوطني المزيد من القلق رغم تحقيق الفوز على اليمن وتصدر المجموعة المونديالية بالعلامة الكاملة 9 من 9.

لم تنظر الجماهير إلى النتيجة التي انتهت، إماراتية، بهدفين لهدف، قدر ما نظرت إلى الأداء الذي كان مفاجئاً ومحبطاً معظم الوقت من كل النواحي لدرجة أن الهدفين جاءا من كرتين ثابتتين، وليس نتاج عمل جماعي أو خططي.

القلق الزائد الذي يراود الناس ليس من أجل هذا الدور الأولي، فالجميع على قناعة أن المنتخب سيمر إلى الدور النهائي الحاسم، إن لم يكن بالمركز الأول فبالمركز الثاني، لكن الخوف كله على مصير المنتخب عندما يترك مجموعة نيبال واليمن مع كامل الاحترام لهما، ويذهب إلى منافسة منتخبات أخرى أمثال اليابان وكوريا وإيران والسعودية وقطر والعراق واستراليا وغيرها.

نعم هناك إجماع على أن المستوى الحالي لا يطمئن عندما ننتقل لمنافسة هذه المنتخبات وعليه أصبح تغيير الصورة ضرورة.

المنتخب أمامه مباراة العودة مع اليمن في مدينة الخبر السعودية، والجماهير تتمنى أن يبدأ التغيير منها، وترى أن مسؤولية هذا التغيير يقع على عاتق المدرب البرتغالي باولو بينتو في المقام الأول.

نعم اسم المدرب وحده هو الذي يتردد حالياً، فهو المسؤول عن غياب الشخصية والهوية، وهو المسؤول عن التشكيل الذي يغضب الكل وليس البعض، وهو أيضاً المسؤول عن الاختيارات المحيرة ، وعن عدم اختيار علي مبخوت الهداف التاريخي، وعلى ما يبدو إنه الوحيد الذي يرى مالا يراه الناس!.

كلمة أخيرة

المنتخب يضم نخبة من اللاعبين الجيدين لكن يبقى التوظيف والأسلوب والطريقة هي الأهم.

نبحث عن أداء يشفع، ونبحث عن ابتسامة يا بينتو، فكفانا عبوساً!.

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