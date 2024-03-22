ذاكرة الأمريكيين الأصليين

تقدم اثنان من أعضاء الكونغرس بمشروع قانون، يهدف لمعالجة الآثار المدمرة لما كان يعرف بالتعليم الإجباري للأمريكيين الأصليين.

والنائبان ترجع أصولهما لأمم وممالك الأمريكيين الأصليين. وتلك هي المرة الرابعة التي يتم فيها تقديم المشروع خلال السنوات الأربع الأخيرة. وكانت ديب هالاند، وزيرة الداخلية الحالية، أول من تقدمت به عام 2020. وقتها، كانت هالاند، التي تنتمي لإحدى أمم الأمريكيين الأصليين، نائبة بالمجلس، قبل أن يختارها بايدن للوزارة المسؤولة عن شؤون السكان الأصليين.

وقصة التعليم الإجباري للسكان الأصليين تمثل واحدة من المآسي المريرة التي تعرض لها السكان الأصليون للولايات المتحدة على مدى قرون، فحين وطأت أقدام المستوطنين الأوروبيين الساحل الشرقي لأمريكا، راحوا يستخدمون العنف من أجل الاستيلاء على الأرض، وطرد أهلها الذين كانت تتم إزاحتهم غرباً. وكان هدف أولئك المستوطنين طرد السكان الأصليين حتى غرب نهر المسيسبي، ثم اخترع المستوطنون الأوروبيون ((المعازل))، ليعيش فيها السكان الأصليون. والمعازل هي قطعة أرض تكون غالباً خالية من الخيرات، ويتم تخصيصها ليعيش فيها السكان الأصليون في عزلة بعيداً عن الأوروبيون.

والمستوطنون كانوا يعتبرون السكان الأصليين ((وحوشاً))، ويصفونهم بالكائنات غير الآدمية، وبالتالي، لابد من الخوف منهم، لكن الأهم من هذا وذاك، كان السعي لمحو هويتهم، بما فيها لغاتهم ودياناتهم وثقافتهم.

من هنا، جاءت فكرة التعليم الإجباري، رغم أن ما كان إجبارياً لم يكن التعلم ذاته، وإنما كان محو الهوية قسراً، فمنذ القرن السابع عشر، نشأت هيئات تبشيرية، عملت جنباً إلى جنب مع الحكومة الفيدرالية لتحقيق ذلك الهدف، فشيدوا مدارس داخلية، كان يتم خطف أطفال السكان الأصليين وإيداعهم تلك المدارس التي كانوا يتعرضون فيها لشتى ألوان التعذيب الجسدي والنفسي، فبمجرد التحاق الطفل بالمدرسة الداخلية، كانوا يمحون اسمه الأصلي، ويطلقون عليه اسماً غربياً، ويجبر على ارتداء الملابس الغربية.

وكان يحظر على الأطفال التحدث بلغاتهم الأصلية، حتى فيما بينهم، ويتم تعليمهم المسيحية قسراً. والشيء نفسه كان يصدق على ثقافتهم وعاداتهم بالمعنى الواسع، التي لم يسمح لهم بممارستها أصلاً. على سبيل المثال، كان الصبية يحرمون من إطالة شعر الرأس، الذي كان تقليداً له دلالته الرمزية العميقة. وأغلب هؤلاء الأطفال لم يروا ذويهم أبداً بعد خطفهم. والهدف كان إحداث قطيعة كاملة بين هؤلاء الأطفال وبيئتهم، حتى تنجح عملية انسحاقهم المطلق في الثقافة الغربية.

وأوضاع المعيشة داخل تلك المدارس كانت بالغة السوء، فلا عناية بالنظافة، ولا طعام يكفي، فانتشرت الأمراض بين الأطفال. وحين يموت أحدهم، كان يدفنه زملاؤه في فناء المدرسة، إمعاناً في تعذيب الآخرين. والأطفال كانوا ضحايا للاعتداءات البدنية والجنسية، ما ترك جروحاً غائرة، أدت بالكثيرين منهم للانتحار أو اللجوء للمخدرات.

وبسبب كل تلك الفظائع، صارت المدارس الداخلية للسكان الأصليين، عنواناً للجروح التي لم يداوها مرور الزمن. فعلى سبيل المثال، قال النائب توم كول، الذي تقدم بمشروع القانون، إن ما جرى لأولئك الأطفال، الذين تم اقتلاعهم من عائلاتهم وتراثهم وحياتهم، ظل مخفياً لقرون، وقد آن الأوان ((لتسليط أضواء الحقيقة على ذلك الفصل الأسود من تاريخ بلادنا)).

ومشروع القانون الذي رفض الكونغرس تمريره في كل مرة، تقدم به بعض الأعضاء، يقضى بإنشاء لجنة تُمنح لأول مرة صلاحية مهمة، وهي أن تأمر تلك المدارس والهيئات، حتى الخاصة منها، بتقديم وثائقها التي قد تساعد على معرفة ما جرى لكل طفل، ولأي قبيلة وأسرة كان ينتمي، فضلاً عن الإفراج عن الوثائق التي تحدد مواضع المدافن الجماعية لكل الأطفال. وتلك صلاحيات لا يملكها القائمون على التحقيق الذي تجريه الوزيرة هالاند في الموضوع نفسه.

ومشروع القانون لا يزال قيد النظر من جانب لجان عدة بالكونغرس، يتحتم بعد موافقتها، العرض على عموم المجلسين للموافقة عليه، قبل توقيع الرئيس، وهو ما يعنى، خصوصاً في عام انتخابي، أن فرص نجاح تمرير المشروع محدودة. فهل يتجاهل الكونغرس للمرة الرابعة، ما قد يسهم، ولو بقدر يسير، في تضميد جراح الأمريكيين الأصليين؟.