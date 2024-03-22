محكمة لاهاي.. همسة عتاب

بالنسبة إلى الغيورين على إعادة الاعتبار لمنظومة القوانين والقرارات الدولية العاطفة على حقوق الشعب الفلسطيني، كان استدعاء إسرائيل للمثول أمام محكمة العدل في لاهاي، متهمة بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، خطوة تدعو إلى الغبطة والاستبشار.

نحسب أن هذه النشوة انبعثت عن قناعة أساسية وتوقيت شديد الحساسية. مؤدى القناعة أن المحكمة على قمة الهرم القضائي العالمي، جهة ذات طابع حقوقي صرف مستقلة ومنزهة عن جملة الأهواء، التي طالما عصفت بالأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية، وأخضعتها عنوة وجبراً للمزايدات والمناقصات الإقليمية والدولية، المنطلقة من جوانب مصلحية ذاتية ظاهرة وباطنة.. وهذا يؤهلها وجوباً وتلقائياً لإنصاف القضية وإعادة تعويمها حقوقياً بحيثية مرضية.

وأما التوقيت فيتعلق بمزامنة مبادرة انعقاد المحكمة لأكثر جولات الغلو الإسرائيلي في اقتراف أعمال مروعة ضد الفلسطينيين في غزة.. أعمال تقع في صميم ما يوصف بجرائم الإبادة الجماعية. ومن شأن هذه المبادرة أن تفضي حتماً وكحد أدنى برأي الكثيرين، إلى قرار آمر بوقف هذه الأعمال، وبالتالي انتشال الفلسطينيين من دولاب المقتلة المتفاعلة، وهو إجراء احترازي تملك المحكمة اتخاذه بشكل عاجل، حتى من قبل البت في أحكامها النهائية.

كانت جرجرة إسرائيل للمثول أمام أعلى منصات القضاء الدولي، على يد المدعي الأفريقي، مسألة فارقة بالنسبة لدولة لطالما وصفت بالمروق والعصيان. وكان ظن المنتشين بهذا المشهد، ولعله مازال، أن هذا المثول يضع إسرائيل تحت طائلة العدالة الدولية بشكل مباشر، ويقي القضية الفلسطينية من توابع العسف بها، المتأتي بالذات من الانحياز الغربي ضدها في المحافل الدولية الأخرى، الموسومة بقابلية الخضوع للضغوط الفاعلة من خارج الصندوق الحقوقي البحت. وكان استخدام سيف الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لغير مرة أثناء الحرب المسعورة على غزة، آخر تجليات هذه التوابع.

حين عقدت الجلسة الخاصة بالنظر في الطلبات العاجلة للمدعي الجنوب أفريقي بالحق الدولي، كان الشعور السائد لدينا أن المحكمة، بعد إعلان قبولها للدعوى شكلاً وموضوعاً، ستأمر فوراً وأولاً بوقف إطلاق النار في غزة. كان هذا التوقع منطقياً وطبيعياً باعتبار أن تعليق الأعمال القتالية، هو الذي يهييء المجال لتطبيق بقية الإجراءات الاحترازية المتوخاة، غير أن القاضي الدولي مضى في مطالبة إسرائيل باتخاذ بضعة تدابير، خلت بالكامل من صيغة ((الأمر)) الذي تحرقنا لصدوره.

كان صمت المحكمة على هذا النحو مدعاة للاستهجان، فهي طالبت إسرائيل، المدعى عليها، بإنجاز تدابير من قبيل توفير الخدمات الأساسية والاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، ومنع الأفعال المنافية للالتزام باتفاقية منع الإبادة، بما فيها القتل والتسبب في ضرر مادي بالظروف المؤثرة على الحياة والدمار المادي، ومعاقبة التحريض على ارتكاب أعمال الإبادة في غزة، ومنع تدمير الأدلة المرتبطة بهذه الأعمال.

حسناً، هذه تدابير كانت وما تزال مطلوبة ومقدرة، ولكن كيف تصورت المحكمة أنه يمكن للمدعى عليه مقاربة هذه التدابير بالجدية اللازمة، تحت لهيب نيرانه المصبوبة في الميدان من البر والبحر والجو ؟!.. و أي شىء أحق بالعناية والاهتمام من الأمر الاحترازي بإسكات المدافع، كشرط شارط لمرور سلسلة الإجراءات الأخرى ؟!.

ومما زاد طين الاستفزاز والحيرة بلة، أن المحكمة منحت المدعى عليه شهراً للتأكد من إتيان التدابير المطلوبة منه، بل وأوكلت إليه رفع تقرير إليها بهذا الشأن.. ولنا أن نلحظ هنا، من ناحية، كيف أن هذه المدة بدت طويلة أكثر بكثير من اللازم، وأن نتساءل، من ناحية أخرى، عن دواعي عدم تكليف لجنة محايدة بإعداد التقرير المطلوب.

حين انتهت مهلة الشهر إياه، كانت الملاحقات العسكرية الإسرائيلية العشوائية اللامقطوعة واللاممنوعة، قد أوقعت ما يربو على العشرة آلاف من أبناء غزة بين قتيل وجريح، وألقت بمئات الآلاف في مهاوي التشرد والجوع والأوبئة.. ولا ندري ما إن كان بوسع المحكمة، عطفاً على هذا المشهد المرير الذي يغني فيه الحال عن السؤال، أن تستدرك وتنظر في إصدار أمر بوقف أعمال القتال. لكنها حتى اللحظة لم تفعل، بل وأودعت التقرير الإسرائيلي الذي تلقته بالفعل قيد السرية !.. هذا يستدعي السؤال عن هذه السرية الاستثنائية، بين يدي دعوى قضائية تمت كل أطوارها على الملأ، وتخص جوانب من قضية كبيرة، تدور رحاها وتوابعها المريرة منذ عقود، أيضاً على الملأ؟.

يقيننا رغم ذلك كله ونحوه أن المحكمة أدرى بشؤونها.. ونطمع في الوقت ذاته بأن لا يؤخذ التفكر في بعض أحوالها على محمل محاولة إفساد الود معها.