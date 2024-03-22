هكذا عرفنا السينما

عرفنا السينما في وقت مبكر جداً، ذكرت أمي أنهم أيام سكنهم في منطقة (الراس) في ديرة، كانت عائلة من تجار دبي تسكن بالقرب منهم، وكان رب هذه العائلة يعرض أفلاماً هندية وأجنبية في فناء بيته على قطعة قماش تنعكس عليها صور الممثلين وأحداث الفيلم، وهو من أخبرهم أن هذا يسمى سينما، كان ذلك في سنوات الخمسينيات، وأمي في تلك السنوات طفلة صغيرة.

بعد مرحلة السينما المنزلية التي عرفها سكان دبي بواسطة بعض التجار والأسر الثرية، ظهرت السينما التجارية، وأول ظهور لها كان سنة 1953، حيث أنشأ رجل الأعمال الكويتي مرشد العصيمي، أول دار عرض سينمائي في دبي، وأطلق عليها سينما الوطن، والتي كانت تقع في المكان المعروف حالياً بميدان بني ياس المعروف قديماً بميدان جمال عبدالناصر، وكان افتتاحها في تلك السنوات يعد شيئاً متطوراً جداً، حيث لم يسبق أن شهدت المنطقة مثيلاً له، ما عدا سينما تحمل اسم ((المحطة)) في إمارة الشارقة، تأسست سنة 1945، للجنود الإنجليز فقط.

بعدها دخل التلفزيون إلى بيوتنا، فنظر له البعض أنه سينما مصغرة، وأذكر أننا في أواخر المرحلة الابتدائية كنا نتحدث عن فيلم السهرة العربي الذي كان يعرض في التلفزيون نهاية الأسبوع، كنا قد أصبحنا في منتصف سنوات السبعينيات تقريباً وصرنا أكثر معرفة وارتباطاً بنجوم السينما المصرية وأفلام الأبيض والأسود، وتلك الأفلام على بساطتها إلا أنها كانت علامات مهمة في تاريخ السينما خلال المائة عام الماضية.

أفلام الأبيض والأسود تلك قادتنا لقراءة الأعمال الروائية التي شكلت أساساً للعديد من الأفلام وتحديداً روايات إحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي ونجيب محفوظ وطه حسين (أرض النفاق/ لا أنام/ الباب المفتوح/ دعاء الكروان/ بداية ونهاية) وكثير غيرها من إنتاج سنوات الستينيات التي تفتح وعينا عليها باكراً.

اليوم الأفلام كما المسلسلات لا تقدم شيئاً سوى القليل من الإثارة والإبهار والتقنيات، ولا تسأل عن المضمون، هذا لا ينطبق على السينما العربية فقط فكثير من نتاجات هوليوود لم يعد له تلك الصبغة العظيمة التي وسمت أفلام الخمسينيات وحتى نهاية التسعينيات!