ذكاء اصطناعي لفهم أسرار الماضي

ذكاء اصطناعي لفهم أسرار الماضي
التاريخ
3/22/2024 7:18:47 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طوّر باحثون من جامعة إلينوي أوربانا شامبين، نظاماً ذكياً يُعيد ترتيب شجرة الحياة بدقة غير مسبوقة، بما في ذلك الكائنات المنقرضة.
ووفق الباحثين، فإنّ النظام يُقدم نهجاً جديداً، لتصنيف الكائنات الحية المنقرضة بدقة عالية، ويدمج معلومات التطور الوراثي الثابتة في عملية التصنيف، بما يتيح فهم أسرار ماضي الكائنات.
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