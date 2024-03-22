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ذكاء اصطناعي لفهم أسرار الماضي

3/22/2024 7:18:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طوّر باحثون من جامعة إلينوي أوربانا شامبين، نظاماً ذكياً يُعيد ترتيب شجرة الحياة بدقة غير مسبوقة، بما في ذلك الكائنات المنقرضة.

ووفق الباحثين، فإنّ النظام يُقدم نهجاً جديداً، لتصنيف الكائنات الحية المنقرضة بدقة عالية، ويدمج معلومات التطور الوراثي الثابتة في عملية التصنيف، بما يتيح فهم أسرار ماضي الكائنات.

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