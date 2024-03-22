الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 4.07 مليارات دولار لتوفير مساعدات إنسانية في سوريا

أطلقت الأمم المتحدة الجمعة نداء لجمع 4.07 مليارات دولار لتوفير مساعدات إنسانية في سوريا، محذرة من أن نقص الدعم قد يدفع مزيداً من السوريين إلى الهجرة.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى عبر الفيديو من دمشق في مؤتمر صحافي: ((للعام 2024، نطلب حشد 4,07 مليارات دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة لـ10.8 ملايين سوري من أصل 16.7 مليوناً يحتاجون إلى المساعدة)). وأضاف: ((نواجه اليوم وضعاً غير مسبوق في سوريا لا يمكننا أن نتجاهله)).

وأشار عبد المولى الجمعة إلى أن نحو 12,9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء سوريا.

وحتى الأول من مارس، ((لم يتم تمويل سوى 0,02 % من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024))، بحسب المولى.

ونبّه إلى أن ((عدم التحرك سيكون مكلفاً لنا جميعاً وسيؤدي حتماً إلى معاناة إضافية)) تشمل ((أن يخسر نحو 2.5 مليون من الأطفال خارج المدارس فرصة العودة إلى المدرسة)) وأن ((تخسر نحو 2.3 مليون امرأة في سنّ الإنجاب إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية المتعلقة بالأمومة والصحة الإنجابية)).

وشدد على أن سوريا قد تكون ((معرضة لصدمات مناخية)) محذراً من ندرة المياه و((موجات الحر التي تؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية)). وأشار إلى أن الحرب في قطاع غزة انعكست زيادة في أسعار السلع في سوريا بسبب الاضطرابات التي تطال حركة الشحن العالمية، كما تسببت ((بارتفاع كبير)) في الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف في البلد.

وأكد عبد المولى أن ((استهداف المطارات في سوريا)) أثّر كذلك على إيصال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ((اضطرت إلى إلغاء 49 رحلة جوية إنسانية خلال العام الماضي)).

وحذر من تبعات ((كارثية)) عدة محتملة لتجاهل الأزمة في سوريا من بينها ((عودة الإرهاب)) وعدم استقرار متزايد في الدول المجاورة من خلال ((عدم إيجاد الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين)). وحذّر كذلك من احتمال ارتفاع عدد المهاجرين السوريين إلى أوروبا، مشيراً إلى أن العام 2023 شهد زيادة بنسبة 38 % في طلبات اللجوء من سوريا مقارنة بالعام السابق.

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