إسرائيل تستحوذ على 8 آلاف دونم بغور الأردن في أكبر عملية مصادرة منذ عقود

أعلنت إسرائيل، أمس الجمعة، مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها ناشطون مناهضون للاستيطان بأنها الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود.

وقال وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو من كبار دعاة الاستيطان والمدافعين عنه، ((هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة))، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.

وقال الوزير اليميني المتطرف في تصريحه: ((في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في منطقة يهودا والسامرة والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد)).

وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة. وسبق أن قال بلينكن إن التوسع الاستيطاني ((يؤدي إلى نتائج عكسية)) في إطار مساعي التوصل إلى سلام دائم.

وأكدت منظمة ((السلام الآن)) الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن مصادرة هذه الأراضي في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية هي الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.

وأضافت منظمة ((السلام الآن)) أن الثمانية آلاف دونم المصادرة تقع بالقرب من مستوطنة يافيت، وأنها باتت بحكم القرار الجديد تعد من ((أراضي الدولة)). وقالت إن هذا الإعلان ((يأتي استكمالاً للإعلان عن مصادرة 2640 دونماً في 29 فبراير 2024، بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار)).

ويعد إعلان مساحة من الأرض على أنها ((أراضي دولة)) وفق المنظمة ((أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تأكيد سيطرتها على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة)). وأوضحت أن ((الأراضي المعلنة أراضي دولة لا تعود تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين في نظر إسرائيل، ويُمنعون من استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تؤجر أراضي الدولة للإسرائيليين حصرياً)).

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