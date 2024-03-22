عشرات القتلى والجرحى بهجوم مسلح خلال حفل موسيقي في موسكو

قُتل 40 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 100 في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو بعدما اقتحمها عدد من المسلحين، بحسب السلطات الروسية التي نددت بـ((اعتداء إرهابي دام)).

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي) أن ((الحصيلة الأولية للاعتداء الإرهابي الذي وقع داخل مجمع كروكوس سيتي هول هي حالياً 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح))، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء محلية.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن خدمات الطوارئ، فتح 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار بأسلحة آلية، ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص. بدورها، ذكرت وكالة ((ريا نوفوستي))، أن الأشخاص الذين قاموا بالهجوم ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران.

ونددت الخارجية الروسية في بيان، بـ((اعتداء إرهابي دامٍ)) بعد إطلاق النار في ضاحية موسكو، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر ((تيلجرام)): ((على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه الجريمة الفظيعة)).

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن ((هناك مأساة كبيرة حدثت في مجمع العروض الترفيهية ومركز التسوق (كروكوس سيتي))). وأضاف: ((كل التعازي لأحباء الضحايا.. ونقدم كافة المساعدات اللازمة لكل من تضرر))، كما أعلن إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية والجماعية في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت وزارة الطوارئ أنه تم استخدام الطيران لإطفاء الحريق في كروكوس.

من ناحيته، قدم البيت الأبيض تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار مروع داخل صالة للحفلات في موسكو، لافتاً إلى أنه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات. وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين: ((نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع.. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها)).

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