مبادرة أممية جديدة لحل الأزمة الليبية بمشاركة الفرقاء الأساسيين

رجحت أوساط ليبية مطلعة، أن يضيف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، طرفاً جديداً لمبادرة ((الطاولة الخماسية))، التي كان دعا إليها في نوفمبر، ولا تزال مجال أخذ ورد بين الفرقاء الأساسيين في البلاد.

وأوضحت المصادر لـ((البيان))، أن الطرف الجديد الذي سيضم إلى قائمة المدعوين للحوار، هو أسامة حماد رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، وتابعت أن هناك توافقاً على ضرورة تجاوز مختلف العراقيل التي حالت دون تفعيل المبادرة الأممية، ومنها إشراك حكومة البرلمان.

وأبرزت المصادر أن باتيلي يحاول سد جميع الثغرات التي قد تحول دون فشل مبادرته بشكل نهائي، ومنها ما يتعلق بالحكومة التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، ولديها امتدادات في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك المنطقة الغربية.

وفي هذا السياق، أكد باتيلي بعد لقائه مع حماد في مقر مجلس الوزراء في بنغازي، دعم عملية سياسية شاملة تحقق مصالح الليبيين، مشدداً على أن الأمم المتحدة ليست بصدد إقصاء أي طرف من الليبيين، شرقاً أو غرباً أو جنوباً. وقال على حسابه بمنصة ((إكس))، إنه تم خلال اللقاء مناقشة ضرورة قيام السلطات في الشرق بتسهيل وصول الجهات الفاعلة الإنسانية لما فيه صالح السكان.

وأضاف أنه جدد الدعوة لجميع القادة الليبيين إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم، وتوحيد جهودهم من أجل مصلحة وطنهم الأم .

كما اتجه باتيلي إلى ضاحية ((الرجمة)) ببنغازي، حيث اجتمع مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، وبحث معه الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في ليبيا، وبيّن أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة أن تكون جميع المبادرات منسقة سلفاً.

وأن تبنى على ما تم تحقيقه من خطوات على طريق التمكين من إجراء الانتخابات، معلناً أنه اتفق أيضاً مع المشير حفتر على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسة.

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