الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في قندهار

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قندهار جنوب أفغانستان، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

مواساة

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي وقع صباح أول من أمس في قندهار جنوب أفغانستان إلى 20 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر طبي في المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية.

حصيلة القتلى

وكانت السلطات الأفغانية أفادت في حصيلة نشرتها في بيان صباحاً بسقوط 3 قتلى و12 جريحاً بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مصرف ونسبته إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني إن الانفجار استهدف مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون خارج فرع بنك كابل الجديد في قندهار حوالي الساعة الثامنة صباحاً (03:30 بتوقيت غرينتش).

وقال سمنغاني: ((عادة ما يتجمع مواطنونا هناك لاستلام رواتبهم)) مضيفاً أن الضحايا كانوا من المدنيين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

تصريح

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين ((بحسب المعلومات الأولية فإن الهجوم ارتكبه تنظيم داعش)).وأضاف إن ((الوزارة تأخذ هذا الاعتداء على محمل الجد. وسيتم التعرف على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة)).

يشار أن مكتب بنك كابل يقع في موقع مهم بولاية قندهار بجانب مقر الشرطة، ويبعد كيلومتراً واحداً عن مقر حاكم الولاية.

وتراجع عدد التفجيرات والهجمات الانتحارية في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ استعادت طالبان السلطة في أغسطس 2021 وساد الأمن بشكل نسبي.

مع ذلك، لا يزال عدد من الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش يشكل تهديداً.

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