اجتياح رفح.. بلينكن يحذر ونتنياهو يتحدى

وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحذيراً شديد اللهجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب في اجتماعهم، بحسب موقع ((والا)) الإسرائيلي، قائلاً:

((أنت بحاجة إلى خطة واضحة وإلا ستبقى ببساطة عالقاً في غزة))، مشدداً على أن أي هجوم على مدينة رفح في جنوبي غزة سيهدد بفرض ((عزلة أكبر)) على إسرائيل والإضرار بأمنها على المدى الطويل، فيما رد نتنياهو بالقول: ((إذا حدث ذلك فسنكون مشغولين هناك عقوداً من الزمن))، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي ((سيدخل رفح)) من دون موافقة واشنطن.

ويوضح تحذير بلينكن قلق إدارة بايدن في شأن استراتيجية إسرائيل في غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى احتلال طويل الأمد للقطاع من دون خطة خروج.

وقال بلينكن لنتنياهو وأعضاء حكومة الحرب إنه يصل إلى إسرائيل المرة الثامنة منذ بداية الحرب كونه عضواً يدافع عن إسرائيل في جميع أنحاء العالم منذ 7 أكتوبر. وذكر مصدر مطلع على التفصيلات أن بلينكن أبلغ أعضاء مجلس الوزراء الحربي أن أمن إسرائيل ومكانتها الدولية في خطر، وقال بلينكن: ((أنت لم تفهم الأمر بعد. حينما تفعل ذلك، قد يكون الوقت قد فات)).

حرب استنزاف

وأوضح بلينكن لنتنياهو حسب موقع ((والا)) الإسرائيلي أن الاتجاه الحالي الذي تسلكه إسرائيل، من دون خطة واضحة لليوم التالي للحرب، قد يترك إسرائيل في غزة تواجه المسلحين في حرب استنزاف سيكون من الصعب استمرارها فترة طويلة. وقال بلينكن لنتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء الحربي:

((أنتم في حاجة إلى خطة واضحة وإلا ستبقون ببساطة عالقين في غزة)). وأخبر بلينكن أعضاء مجلس الحرب بأنه في المسار الحالي ستبقى ((حماس)) في السلطة في غزة، أو ستكون هناك فوضى لن تؤدي إلا إلى خلق الظروف لمزيد من الإرهاب في غزة.

كما قال بلينكن للصحفيين في أثناء مغادرته إسرائيل إنه أجرى ((محادثات صريحة))، في إشارة إلى اجتماعاته مع مسؤولين ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكر أن أي عملية عسكرية برية في رفح ((تخاطر بقتل المزيد من المدنيين، كما تثير أخطاراً من إحداث دمار أكبر للمساعدات الإنسانية، وتهدد بفرض عزلة أكبر على إسرائيل في أنحاء العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر)).

وذكر المصدر بحسب موقع ((والا)) الإسرائيلي أنه بعدما استمع نتنياهو لكلام بلينكن رد واعترف: ((إذا حدث ذلك فسننشغل هناك عقوداً)).

ويبدو أن تحذيرات بلينكن لم تجد لدى نتنياهو إلا الإصرار على المضي قدماً في عملية عسكرية في رفح.

نتنياهو يتحدى

وقال نتنياهو بعد لقاء بلينكن: ((لقد التقيت وزير الخارجية بلينكن اليوم، وقلت له إنني أقدر بشدة حقيقة أننا نقف معاً منذ أكثر من خمسة أشهر في الحرب ضد حماس، وأخبرته أيضاً بأننا ندرك الحاجة إلى إخلاء المناطق المكتظة بالسكان المدنيين من مناطق القتال وبالطبع نهتم أيضاً بالاحتياجات الإنسانية ونحن نعمل على تحقيق هذه الغاية)).

وأضاف: ((لكنني قلت أيضاً إنه لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس من دون الدخول إلى رفح والقضاء على بقية الكتائب هناك، وأخبرته بأنني آمل أن نفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، ولكن إذا اضطررنا لذلك، فسنفعل ذلك وحدنا)).

ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته ضد مسلحين في مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة ((حتى الآن، قضت القوات على أكثر من 150 مسلحاً في محيط المستشفى))، وتم اعتقال مئات من المشتبه بهم.

وذكر سكان لوكالة الأنباء الألمانية إن الجيش الإسرائيلي هاجم معظم المنازل المحيطة بالمستشفى. ولم يتسنَّ في البداية التحقق من أي من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

حصيلة الضحايا

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الجمعة ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32070 قتيلاً و74298 جريحاً، منذ بدء الحرب.

وقالت الوزارة في بيان ((وصل إلى المستشفيات 82 شهيداً و110 مصابين)) في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو على الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي إنه فتح نقطة دخول جديدة للمساعدات إلى غزة وإنه يسمح بدخول إمدادات غير محدودة إلى القطاع بعدما ذكر تقرير تدعمه الأمم المتحدة أن خطر المجاعة أصبح وشيكاً في الشمال وأنها قد تنتشر في القطاع.

وقال الكولونيل موشيه تيترو، قائد مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في غزة، للصحفيين عند المعبر 96 وهي نقطة دخول جديدة لإيصال الإمدادات إلى المنطقة الشمالية ((نبذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة))، ملقياً باللوم على بطء منظمات الإغاثة الدولية التي قال إنها تفتقر إلى القدرة على توزيع الإمدادات داخل غزة حيث خلف القتال آثار الدمار والخراب.

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