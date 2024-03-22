المجالس الرمضانية تقليد متوارث يجسّد وحدة المجتمع

تعدّ المجالس الرمضانية من أبرز السمات المميزة للشهر الفضيل في دولة الإمارات، التي تتخذ طابعاً دينياً وثقافياً وتراثياً، وتشهد مشاركة وحضور كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

وذلك في تقليد متوارث يجسّد وحدة مجتمع الإمارات وتماسكه.

وترى المواطنة موزة الشومي، أن المجالس الرمضانية تعتبر فرصة لاكتشاف العادات والتقاليد والاستفادة من خبرات كبار المواطنين الذين يحرصون على الحضور لتلك المجالس، لاسيما أن المجالس الرمضانية تعد تجربة اجتماعية فريدة وتحظى بشعبية كبيرة في الإمارات، ويشارك فيها الأفراد من مختلف الأعمار، ما يجعلها فرصة للتعارف والتواصل بين الأجيال وتعزيز الروابط الاجتماعية في المجتمع.

ولفتت الشومي، إلى أن إقامة المجالس الرمضانية تعتبر فرصة ثمينة للاستفادة من الأجواء الروحانية والتواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أنها تحرص على تنظيم مجالس رمضانية مميزة ومفعمة بالحب والتراحم بين الناس.

حيث توفر المجالس الرمضانية فرصة للتجمع وتبادل الأفكار والتجارب والمعرفة في جو من الود والألفة، ويجتمع خلالها الأهل والأصدقاء والجيران لقضاء أمسيات رمضانية مميزة.

حيث يتبادلون التهاني ويشاركون بالأطعمة الشهية والمأكولات التقليدية، مشيرة إلى أن تلك المجالس تتميز بالتنوع الثقافي والاجتماعي، إذ تجمع بين الشباب والكبار وتعزز روابط المحبة والتعاون بين الأفراد.

وذكرت أن تواجد كبار المواطنين والمواطنات في المجالس الرمضانية يلعب دوراً مهماً من حيث تقديم خبراتهم وتجاربهم للأجيال الشابة، فهم يروون قصصاً من ماضيهم ويشاركون المشاركين بالحكم والمواعظ التي اكتسبوها على مر السنين، وبفضل هذه المشاركة الفعالة، يتسنى للشباب التعرف على التحديات التي مر بها الأجداد وكيف تغلبوا عليها، ما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي للمجتمع.

وقالت إنه وفي ظل التطور التكنولوجي، يلعب الإنترنت دوراً مهماً في تعزيز وتوثيق تجربة المجالس الرمضانية، حيث يتم مشاركة الأنشطة والفعاليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ما يساعد في نشر المعلومات والمحتوى الثقافي للجميع، بما في ذلك الأشخاص الذين لا يستطيعون الحضور شخصياً إلى المجالس الرمضانية.