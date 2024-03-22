قراءة الاذكار

يقول السائل:

هل قراءة الأذكار تكون بعد صلاة الفريضة مباشرة أو بعد صلاة السنّة؟

الجواب، وبالله التوفيق: إن الأذكار الواردة بعد الصلوات المفروضة محلها بعد السلام منها، وليس بعد صلاة السنة الراتبة البعدية.

وقد نصت الأحاديث الواردة في ذلك على أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان يقولها إذا انصرف من صلاته، ومن ذلك حديث ثوبان، رضي الله عنه، قال: ((كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام)). قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟

قال: تقول استغفر الله، استغفر الله. رواه مسلم في صحيحه برقم 591. وغيره من الأحاديث. وفي شرح النووي على صحيح مسلم [5 /89]: (قوله: ((إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً)) المراد بالانصراف السلام).

وقد نص العلماء على أن الأذكار الواردة عقب الصلاة إنما تقال عقب السلام منها. ففي المغني لابن قدامة [1 /327]: (ويستحب ذكر الله والدعاء عقيب سلامه، ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر...)، ثم ذكر الأذكار الواردة عقب الصلاة.

وفي حجة الله البالغة [ص 438]: (والأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب، فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدل على ذلك نصاً، كقوله: من قال - قبل أن ينصرف، ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح، لا إله إلا الله... الخ، وكقول الراوي: ((كان إذا سلّم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله... الخ، قال ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالتكبير.

وفي بعضها ما يدل ظاهراً، كقوله: ((دبر كل صلاة)). والأصل في الرواتب أن يأتي بها في بيته، والسر في ذلك كله أن يقع الفصل بين الفرض والنوافل بما ليس من جنسهما، وأن يكون فصلاً معتداً به، يدرك ببادئ الرأي، وهو قول عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يشفع بعد المكتوبة:

((اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: أصاب الله بك يا ابن الخطاب))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اجعلوها في بيوتكم)).) انتهى باختصار.

ومما سبق يتبين أن محل الأذكار الواردة بعد الصلوات المفروضة إنما هو عقب الصلوات بعد السلام، ولا تؤخر إلى ما بعد الفراغ من السنة الراتبة بعدها إن كان لها سنة راتبة. والله تعالى أعلم.

هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي