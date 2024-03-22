عمر الزبير: رمضان «ويه الخير» منحني المشاركة في الأولمبياد

كشف عمر الزبير المرزوقي، الحكم الدولي المونديالي لكرة اليد، عن ذكريات مرتبطة بشهر رمضان المبارك تعود إلى عام 2012.

والذي اعتبره ((ويه الخير)) عندما تم ترشيحه للمشاركة في إدارة مباريات أولمبياد لندن 2012، وهي أمنية لكل رياضي وحلم يتمنى تحقيقه لأنها ترتبط في المقام الأول بتمثيل دولة الإمارات.

وأكد عمر الزبير، أن الأجواء الرمضانية التي عاشها خلال تواجده في أكبر حدث رياضي عالمي ستبقى ذكراها خالدة، لاسيما أنها حولت حلمه إلى حقيقة خلال مسيرته بساحات اللعبة والتي امتدت لأكثر من ربع قرن.

إصابة

وأوضح الزبير، أنّه ورغم تزامن الأولمبياد مع شهر رمضان، إلا أنّه لم يفكر في عدد ساعات الصيام أو طبيعة الوجبات الغذائية المرتبطة بهذا الشهر المبارك.

وأضاف: عقب اختياري للمشاركة في الأولمبياد شاء القدر أن أتعرض للإصابة بتمزق في رباط الركبة، وكان التحدي الكبير أن أتجاوز هذه الصدمة وأتحامل على نفسي.

وسافرت إلى لندن رغم آلام الإصابة واستخدمت لاصقاً طبياً على موضع الإصابة في أول مباراة بالأولمبياد واستطعت تكملة المباراة إلى نهايتها، والشيء الجيد أن الثقة في جدارتي دفعت لجنة الحكام والقوانين في الاتحاد الدولي لكرة اليد لاتخاذ قرار باستمرار تواجدي بالحدث وتكليفي بإدارة 3 مباريات أخرى في البطولة.

وأشار الزبير إلى أن عدد ساعات الصيام التي كانت تمتد إلى نحو 19 ساعة وسط الأجواء الباردة وإدارة المباريات في وقت مبكر لم تمنعه من الصيام.

عبادات

واستعاد الزبير الأجواء الجميلة في الأولمبياد بتواجد منتخب الإمارات لكرة القدم الذي حجز موقعه وسط الكبار في الألعاب الأولمبية بقيادة المدرب القدير مهدي علي والجيل المتميز لمنتخب الإمارات الأولمبي أمثال عموري وإسماعيل مطر وأحمد خليل، وغيرهم من العناصر التي سطرت بالعطاء والإبداع صفحات خالدة في الذاكرة الرياضية، بجانب الحضور المشرف للبعثة الإماراتية في القرية الأولمبية وقراءة القرآن وأداء الصلوات والتراويح والإفطار الجماعي.

وذكر عمر الزبير، أن شهر رمضان ارتبط أيضاً بمشاركته في عام 2017 بمهمة المراقبة الفنية لكأس العالم للشابات في روسيا، وكان النهار طويلاً أيضاً ولكن بفضل تواجد حكام مسلمين من فرنسا وتونس والكويت وكوت ديفوار، نجح الجميع في إقامة أجواء رمضانية وإفطارات وصلوات جماعية وترتيل القرآن الكريم.