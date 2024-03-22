شروط لصيام الأطفال المصابين بالسكري

يتطلع الأطفال المصابون بالسكري إلى صيام الشهر الكريم، وبحسب الأطباء فإن الأمر ممكن لكن وفق شروط وضوابط لتجنب المضاعفات المتوقعة إزاء معدل الأنسولين في الدم.

ويتحتم على الأطفال فوق 10 سنوات، التدريب وذويهم على طريقة تنظيم الجرعات وهي الأهم للراغبين في صيام آمن دون مضاعفات أو مشاكل، علماً أن الوسائل الحديثة في تناول الأنسولين سواء عن طريق الحقن أو المضخات سهلت على المصابين بالنوع الأول القدرة على الصيام.

وأوضح الدكتور جمال الجعبة، استشاري غدد صماء وسكري أطفال بمدينة الشيخ خليفة الطبية، أن السكري في الأطفال غالباً من النوع الأول.

ولذلك فإنهم يتعالجون بحقن الأنسولين سواء بعد كل وجبة أو مرة واحدة خلال اليوم، أو عن طريق المضخات، ووجود هذه الوسائل الحديثة في علاج السكري ساعد المصابين من النوع الأول أن تصبح لهم القدرة على الصيام لكن وفق ضوابط وهي: الالتزام بتناول حقن الأنسولين سواء عن طريق الحقن أو المضخة، وثانياً تقليل الأنسولين للمرضى للذين يستخدمون خيار الحقن المتعددة.

حيث إن الجرعة في العادة تكون طويلة المدى، وحتى لا يؤثر الأنسولين على قياس السكر أثناء الصيام، بالإضافة إلى أن تقليل الجرعة تجعل المريض لا يعاني من هبوط السكر أثناء الصيام، على أن ترفع الجرعة نفسها عقب الأقطار أو ما يليه، وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة من تناول الكربوهيدرات والحلويات.

وأضاف: يتحتم على المرضى الذين يستخدمون مضخة الأنسولين، تقليل الجرعات ما بين الظهر والمغرب لتجنب حدوث هبوط في السكر خلال هذه الفترة ومواصلة الصيام دون مشاكل، مشيراً أيضاً إلى أهمية رفع جرعة الأنسولين عقب الإفطار أو ما يليه لتجنب ارتفاع السكر الناتج عن الكربوهيدرات والحلويات.

وأكد د. جمال أن المريض معرض لهبوط في السكر أثناء الصيام وارتفاعه فيما بعد وجبة الإفطار والتعديلات الطبية تساعد في منع المضاعفات، وفي حال حدوث هبوط لمريض السكر أثناء الصيام فيجب عليه الإفطار فوراً لأن هذا الأمر يشكل خطراً على حياته، مع أهمية التواصل مع الفريق الطبي.

مشيراً إلى أن مدارس طبية لا تنصح بصيام الأطفال دون 10 سنوات، وأما فوق 11 عاماً فإن القرار لدى الطفل نفسه وذويه، والإنصات لنصائح الفريق الطبي سيساعد على الصيام بشكل آمن، مع أهمية التدريب والتعلم وتنفيذ التعليمات الطبية بدقة بالغة.