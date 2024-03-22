حبات الخرز الملونة في متحف جميرا الأثري

يعتقد البعض أن ما نشاهده في الصورة هو القلائد أو الأساور، والحقيقة أنها ليست سوى حبات الخرز المكتشفة أثناء أعمال التنقيب في موقع جميرا الأثري، تم تنظيفها وتجميعها في خيوط بدت كقلائد وأساور، وذلك بهدف ترتيبها لكثرة أعدادها بعد استخراجها في مناطق متفرقة من الموقع.

وأما الاحتمالات الواردة للاستخدام، فلا بد أنها لأغراض الزينة المختلفة، فنرى الأحجار وغير الأحجار مثل العقيق الأحمر، واللازورد، والمرجان، والصدف، والزجاج، والعظم، وعجينة صناعية، في أشكال هندسية دائرية ومربعة ومستطيلة ومكعبات، ومنها خرزات طولية تصل إلى أكثر من سنتيمترين، وقد ارتأى فريق الآثار تسمية هذه القطع بـ((الخرزات))، بسبب الثقوب الواضحة في كل قطعة باختلاف الأنواع كلها.

وتعود حبات الخرز تاريخياً إلى القرن العاشر الميلادي، أي العصر العباسي. والجدير بالذكر أن الدولة العباسية امتد حكمها طويلاً في منطقة سواحل الخليج كلها في تلك الفترة، فكانت ضمن حدودها، وأخيراً تم تصنيف القطع بعد إخراجها من حفريات الموقع، لتوضع في خانة الحلي والمجوهرات، وتسميتها بحبات الخرز، فكلها كانت مثقوبة.

وأثارت بعض القطع الأسئلة حول ماهيتها واستخداماتها، وبالتالي النظريات الممكن طرحها حول تكوينها وجذورها، مثل الخرزة الذهبية في حفريات موقع جميرا الأثري العائدة إلى القرن العاشر الميلادي، أي من العصر العباسي، وهي من الذهب الخالص، تحتوي على زخارف نباتية مفرغة، وزوايا هندسية دائرية وبيضاوية، تعكس مهارة الصانع القديم.

وأما من حيث الاستخدام، فهناك احتمالات مختلفة حول استخدام هذه القطعة أو الخرزة بوصفها تحمل ثقبين ومن الجانبين، والتي تبدو قد انفصلت عن قطعة أكبر كانت معلقة في قرط أذن لزينة امرأة، أو ربما أنها جزء من قطعة أخرى مثل القلادة وما يعلق في العنق من حلي وزينة النساء، ونظراً لوجود الثقبين.

فهناك احتمال آخر، إذ لابد من مرور سلسلة ذهبية أو خيوط قطنية خلالها للاتصال بالخرزات الأخرى الشبيهة لها ربما. وأخيراً تم تصنيف القطعة بعد إخراجها من حفريات الموقع في خانة الحلي والمجوهرات، وتسميتها خرزة بوصفها أداة مثقوبة.