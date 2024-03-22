«الوثبة 2» .. ريادة في الحلول الخضراء وإعادة تدوير المياه

بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمحرك ريادي للمبادرات الخضراء، لم تدخر إمارة أبوظبي جهداً في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر والحلول المستدامة والحفاظ على البيئة.

ويعتبر تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها في مجالات عدة إحدى أهم مبادرات الاستدامة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى جعل أبوظبي مثالاً رائداً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه.

وتعتبر محطة ((الوثبة 2)) إحدى محطات معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية في أبوظبي، ذراعاً مستدامة تسهم بشكل فاعل في تحقيق هذه الرؤية. وبدأت قصة محطة ((الوثبة 2)) في ديسمبر 2008.

حيث تشكل جزءاً من مشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة، وتسعى إلى تحقيق هدفين، الأول معالجة الكميات المتنامية من مياه الصرف الصحي المُنتجة في أبوظبي والعين، لاسيما في ضوء النمو السكاني، ويتمثل الثاني في إعادة تدوير المياه المُعالجة لري المساحات الخضراء، بما فيها المزارع والحدائق وغيرها من المناطق الخضراء في أبوظبي والعين.

تدوير

ويمكن للمحطة معالجة حوالي 300.000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً، وتمثل نسبة المياه المعالجة جزءاً كبيراً من إجمالي المياه المعالجة في أبوظبي، وتلعب محطة ((الوثبة 2)) دوراً حيوياً في دعم جهود الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في الإمارة، من خلال تحقيق معالجة فعالة لمياه الصرف الصحي وتوفير المياه المعاد تدويرها للاستخدامات المتنوعة.

وتقليل استخدام المياه الصالحة للشرب، حيث يتم تدوير واستخدام المياه المعالجة من محطة ((الوثبة 2)) في العديد من المشاريع المستدامة في أبوظبي، بما في ذلك ري المناطق الخضراء ودعم الأنشطة الزراعية.

معالجة

وتُعالج محطة ((الوثبة 2)) المياه لما يعادل مليون نسمة في أبوظبي، وتصل ذروة ضخ المياه للمعالجة الأولية إلى 25.000 متر مكعب في الساعة، وتستهلك المحطة طاقة أقل بنسبة 30% مما كان متوقعاً في مرحلة التصميم، في حين يتم إجراء دراسات حول إعادة استخدام الغاز الحيوي في موقع المحطة، وتم دمج المعالجة البيولوجية للتقليل من رائحة المياه في الموقع، ما يوفر من استهلاك المواد الكيميائية.

وفي سياق متصل، تعمل محطة ((الوثبة 2)) أيضاً على العديد من المشاريع المستدامة، بما في ذلك تطوير تقنيات المعالجة المتقدمة وتعزيز الأبحاث في مجالات المياه والاستدامة البيئية، بما في ذلك البصمة الكربونية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

استدامة

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.