الإمارات وبلجيكا تبحثان التعاون القضائي والقانوني

بحث معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال استقباله بول فان تيجشيلت، نائب رئيس الوزراء، وزير العدل البلجيكي، والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي، سُبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين.

وأشاد معاليه، بالعمل الثنائي بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية.

بدوره، وجه وزير العدل البلجيكي، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها ودعمها المتواصل في طلبات تسليم المجرمين ضمن إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

حضر اللقاء أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا في الدولة، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة.

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