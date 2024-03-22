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شرطة دبي تضبط 47 بائعاً متجولاً منذ بداية رمضان

3/22/2024 7:18:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، 47 بائعاً متجولاً.

كما ضبطت عدداً من المركبات المستخدمة في بيع الخضراوات والفواكه المخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة العامة، وذلك منذ بداية الشهر الفضيل.

وقال المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن ضبط البائعين يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها منذ بداية شهر رمضان.

وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، إلى جانب تشويه المظهر العام عبر عرض مجموعة من المنتجات في الطرقات والأزقة.

مبيناً أن الجهود تأتي في إطار القضاء على كل المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع. وأوضح المقدم الأميري، أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال وبالقرب مساكنهم، داعياً الجمهور إلى عدم شراء الخضراوات من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة.

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