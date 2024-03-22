مشاركة إماراتية بمؤتمر حوار برلين حول تحول الطاقة 2024

ترأس عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر حوار برلين حول تحول الطاقة 2024 الذي جمع قادة عالميين وصانعي السياسات والخبراء لمناقشة سبل الانتقال إلى أنظمة الطاقة المستدامة.

وشارك الوفد في جلسات مختلفة خلال المؤتمر، بما في ذلك الجلسة الافتتاحية التي تضمنت كلمة ألقتها أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية وكلمة رئيسية لمعالي الدكتور روبرت هابيك وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية أيضاً.

كما شارك في مائدة مستديرة على المستوى الوزاري لعدد من المسؤولين والمعنيين في قطاع الطاقة بعنوان ((تنفيذ قرارات COP28 في قطاع الطاقة - الفرص والتحديات والخطوات التالية: الطريق إلى الأمام)).

وعقد الوفد اجتماعات أيضاً مع قادة في قطاع الصناعة مثل سيمنز وإيرباص، تناولت موضوعات مثل الطاقة المتجددة، وسلاسل توريد الهيدروجين، وإدارة الكربون، والتنقل الإلكتروني، والبنية التحتية للشحن.

والتقى جنيفر مورغان، وزيرة الدولة والمبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه ألمانيا في قيادة حوار تحول الطاقة العالمي وأكد التزام دولة الإمارات بالتعاون والبناء على النجاحات التي تحققت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي عقد في مدينة إكسبو دبي.

وناقش الجانبان تعزيز الالتزامات بشأن الخسائر والأضرار، بالإضافة إلى المبادرات المشتركة مثل مبادرة الساحل الأخضر.

وأجرى بالعلاء محادثات مع ستيفان وينزل وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي ركزت على الفرص الاستثمارية لصناديق الاستثمار الإماراتية مثل مصدر في مجمعات طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال وبحر البلطيق.

وأشار الجانبان إلى أهمية التعاون المثمر في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

ولطالما اعتبرت دولة الإمارات العمل المناخي فرصة للمساهمة في حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على جميع البلدان مع تنويع اقتصادها وخلق المعرفة والمهارات وفرص العمل للأجيال القادمة كجزء من مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 حيث تقود دولة الإمارات الجهود لمكافحة تغير المناخ مع ضمان أمن الطاقة في الوقت نفسه.

تعاون

واستعرض الجانبان سبل التعاون لتطوير تقنيات الهيدروجين وتعزيز حلول الطاقة المستدامة بين البلدين.

وفي محادثات مع الدكتور كارستن رول، المدير العام لمجلس الطاقة العالمي في ألمانيا، سلط الجانبان الضوء على التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وناقشا مبادرات مثل مبادرة الساحل الأخضر والتطورات في سياسات المناخ في ألمانيا.

وحضر الوفد أيضاً فعاليات مثل الحوار حول ((تطبيق الأهداف على أرض الواقع- آثار COP28 على أعمال الطاقة المتجددة)) وركزت قيادة دولة الإمارات على جعل مؤتمر (COP28) مؤتمراً للتنفيذ وليس للتعهدات فقط، وأختتم المؤتمر باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً للدخول في حقبة جديدة من العمل المناخي.

وتؤكد مشاركة بالعلاء التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي لتعزيز جهود التحول في مجال الطاقة والاستدامة.

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