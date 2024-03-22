مزاد «أنبل رقم» الخيري يدعم حملة «وقف الأم»

ينطلق في دبي غداً الأحد، مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة، لدعم جهود حملة ((وقف الأم))، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.







ويعرض المزاد، الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع ((الإمارات للمزادات))، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، واتصالات من &e، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ((دو))، 31 رقماً مميزاً، منها 10 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لـ((طرق دبي))، و10 أرقام هاتفية لـ((دو))، و11 رقماً هاتفياً لـ((اتصالات من &e)).

ويسهم ريع مزاد أنبل رقم الخيري، الذي يقام في فندق ((فور سيزونز جميرا)) بدبي، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة ((وقف الأم))، للمساهمة في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ولمنح ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.

دعم

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن دعمها للمزاد، وخصصت 10 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات ضمن مزاد أنبل رقم، ليعود ريع المزايدة عليها لدعم حملة وقف الأم.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: O74 / O51 / V39 / P42 / Q49 / T95 / U53 / U79 / W62 / W85

كما يعرض المزاد أرقام هواتف متحركة مقدمة من ((اتصالات من &e)) من فئة ((ماسي وماسي بلس)) وهي: 0545555555، 0561444444، 0569111111، 0548888881، 0545555551، 0544000001، 0568888800، 0564488888، 0564444499، 0563000004، 0564344444.

ويعرض المزاد أيضاً أرقاماً هاتفية مميزة مقدمة من دو وهي: 0587777770، 0587777771، 0587777772، 0587777773، 0587777774، 0587777775، 0587777776، 0587777777، 0587777778، 0587777779.

دلالات كبيرة







وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق حملة ((وقف الأم))، تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية التي عودنا سموه على إطلاقها سنوياً، لترسيخ القيم الإنسانية، عبر تشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة في العمل الخيري والإنساني المستدام.

كما تأتي هذه الحملة تعزيزاً لمسيرة العطاء اللامحدود لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي يمتد عطاؤها للشعوب المحتاجة في مختلف دول العالم.

مبادرة

وقال معاليه: ((تخصيص مبادرة هذا العام لحملة وقف الأم يحمل معاني ودلالات كبيرة، فالأم لها مكانتها العظيمة، فهي التي حملت وربت الأبناء وعلمتهم القيم والمبادئ الإنسانية، فدورها بذلك عظيم فـي بناء المجتمعات، وواجب كل فرد أن يرد الجميل لأمه عبر دعم ((وقف الأم))، الذي سيخصص لدعم الأمهات في مختلف دول العالم)).

وأضاف معاليه: ((تحرص هيئة الطرق والمواصلات، على دعم المبادرات الإنسانية، التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إيماناً منها بالواجب الإنساني والأخلاقي.

وكذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وتدعم الهيئة ((وقف الأم)) من خلال تخصيص ريع 10 أرقام مميزة للوحات المركبات))، داعياً أصحاب الخير من المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة في مزاد ((أنبل رقم)) الخيري، الذي يخصص ريعه لدعم حملة وقف الأم.

فعاليات

ويشارك في فعاليات المزاد شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة وقف الأم. وتستهدف حملة وقف الأم، تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته.

إضافة إلى مساعدة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

شريك استراتيجي

وتشارك ((الإمارات للمزادات)) وللعام الرابع على التوالي، كشريك استراتيجي في الحملات الرمضانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتساهم شركة الإمارات للمزادات في تنظيم مزاد أنبل رقم الخيري، بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والذي يذهب ريعه هذا العام لدعم حملة وقف الأم التي تستهدف تكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

صدقة جارية







من جهته، قال عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات:

((تأتي حملة وقف الأم، استمراراً للمبادرات الخيرية والإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، بهدف رفع المعاناة عن الفئات الأقل حظاً حول العالم، وهذه الحملة الجديدة تكتسب أهمية كبرى كونها صدقة جارية عن الأمهات من أجل تعليم عشرات ملايين الأفراد)).

وأضاف: ((فخورون بالمشاركة في تنظيم هذا المزاد الخيري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات حملة وقف الأم، وتوفير أفضل المتطلبات الفنية واللوجستية بما يضمن نجاح مزاد أنبل رقم، غايتنا جميعاً تكريم الأمهات من خلال دعم الصندوق الوقفي المخصص للنهوض بقطاع التعليم في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ومساعدتها على تحقيق خططها التنموية)).

وقف مستدام

وتسعى حملة وقف الأم لدعم التعليم وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للفئات الأقل حظاً، أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة.

وذلك في مختلف أنحاء العالم.

ترسيخ ثقافة

وتعتبر المزادات الخيرية نافذة مبتكرة تساهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، حيث شهدت النسخ الماضية من مزاد أنبل رقم مشاركة كبيرة من نخبة من رواد العمل الخيري والإنساني، والذين حرصوا على المشاركة في سباق الخير والمساهمة في دعم القضايا الإنسانية.

حيث حققت النسخة الثالثة من مزاد أنبل رقم للأرقام المميزة في دبي 97.920 مليون درهم لدعم جهود حملة ((وقف المليار وجبة)) في رمضان 2023، التي استهدفت إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.

كما حققت النسخة الثانية من مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة في دبي 53 مليون درهم لصالح حملة ((مليار وجبة)) في رمضان 2022، فيما حققت النسخة الأولى من مزاد ((أنبل رقم))، التي رفدت حملة ((100 مليون وجبة)) في رمضان 2021 نحو 50.45 مليون درهم في ليلة واحدة، وأسهمت في مضاعفة الحملة لهدفها النهائي، وصولاً إلى ما يعادل 220 مليون وجبة.

قنوات مساهمة

وتواصل حملة وقف الأم، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد

790340003708472909201 AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة ((وقف الأم))، خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة ((أمي)) أو ((Mother)) لمستخدمي شبكتي ((دو)) و((اتصالات من e&)) في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق ((دبي الآن)) DubaiNow، تحت فئة ((التبرعات))، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية ((جـود Jood)).

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