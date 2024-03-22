حامد بن زايد يشهد محاضرة «الاتجاهات التكنولوجية في مجال الصحة»

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، المحاضرة الثانية لمجلس محمد بن زايد ضمن الموسم الرمضاني الحالي بعنوان ((الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الصحة)).

وألقت المحاضرة الدكتورة كاثرين مور، رئيسة مؤسسة ((إنتيوتيف فاونديشن))، وتمحورت حول المسار المستقبلي للتكنولوجيا في المجال الطبي والرعاية الصحية، مشيرة إلى التغيير الذي أحدثته التكنولوجيا في مستوى الرعاية الصحية خلال الأعوام المئة الماضية.

وعرضت الدكتورة كاثرين مور، أحدث الطرق التكنولوجية في مجال الطب ودور الروبوتات والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الجراحية الدقيقة، وقدمت في هذا السياق رؤيتها وأفكارها حول مستقبل الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب التأثير التحويلي للتكنولوجيا على نظام الرعاية الصحية. وأشارت إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المستوى الاقتصادي لأي بلد ووضعه الصحي، فكلما ارتفع المستوى الاقتصادي ارتقى مستوى الرعاية الصحية لسكانه، والعكس صحيح.

وتحدثت الدكتورة كاثرين مور، حول تأثير التقدم في مجال التكنولوجيا الطبية على صحة الإنسان وتعزيز رفاهيته بشكل ملحوظ، والإسهام في رفع متوسط الأعمار في الدول منذ خمسينيات القرن الـ20، والحد من وفيات الرضع والأطفال، مشيرة إلى أن هذا التأثير مستمر في المستقبل.

وعُرض في مستهل المحاضرة التي أدارها الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لكل من مستشفى التأهيل التخصصي ((كابيتال هيلث))، ومركز هيلث شيلد الصحي، مقطع فيديو تحدث خلاله عدد من الأطباء والمختصين بشأن أهمية دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وعلاجها، خاصة حالات السرطان وتطوير علاجاته.

وشارك في مقطع الفيديو كل من: الدكتورة منى تهلك، رئيسة الاتحاد الدولي للمستشفيات، والبروفيسور حميد الشامسي، استشاري ومدير قسم الأورام في مدينة برجيل الطبية، والدكتور وليد زاهر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ((كيرإسكو))، والدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وتبث المحاضرة على قناة الإمارات وقناة مجلس محمد بن زايد، على ((اليوتيوب)) اليوم السبت في تمام الساعة الـ5 مساءً.

وأبدت الدكتورة كاثرين مور، إعجابها البالغ بمدى التطور الهائل الذي وصلت إليه البنية التحتية الطبية في دولة الإمارات، مؤكدة أن الإمارات تستفيد من التكنولوجيا تقريباً في جميع قطاعاتها، وحققت الريادة في تكنولوجيا قطاع الرعاية الصحية.

وأفادت: وتيرة النمو في دولة الإمارات مذهلة، وهي في تطور متسارع، ما جعل دولة الإمارات تأتي في صدارة العديد من المؤشرات المعنية بالقطاع الصحي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مواصلة دولة الإمارات جهودها في الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة وإدخالها إلى النظام الصحي ستكون العامل الرئيسي في استمرارية تصدر الدولة لتلك المؤشرات.

وأكدت أن دولة الإمارات وضعت استراتيجية شاملة ومتكاملة، جعلتها اليوم في طليعة دول العالم التي تحرص على أن يكون المريض في مقدمة أولوياتها، وهي استراتيجية كان لها بالغ الأثر في ظهور العديد من الأنظمة العلاجية المتطورة.

وتحدثت الدكتورة كاثرين مور، عن التكنولوجيا وغزوها للمنازل بشكل كبير وتأثيرها في جميع مناحي الحياة، وأسباب اهتمام الباحثين والعلماء بتطوير هذه التكنولوجيا بهدف تسخيرها في مجال الطب والصحة، قائلة: أثبتت التكنولوجيا منذ تسخيرها لخدمة مجال الصحة خلال العقود الماضية نجاحاً كبيراً في المساعدة على تقديم أفضل علاج للمرضى والتقليل من معاناتهم في الوقت نفسه، إذ تمكنت التكنولوجيا من توفير آلات جديدة وأدوية تساعد في حماية العديد من الأشخاص ضد الأمراض، والإسراع في نسب شفائهم.

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