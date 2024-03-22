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نهيان بن مبارك: الإمارات ألزمت نفسها بتوفير الدعم الإنساني لأهل غزة

3/22/2024 7:18:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الفن يحمل رسالة سامية، تسهم في رفع الوعي الإنساني، بل إنها تدعم قيم التسامح والتعايش والسلام. معبراً عن اعتزازه بمبادرة ((معرض بدايات))، الذي يجمع 100 فنان إماراتي وعربي بأعمالهم التي تتجاوز 300 لوحة رائعة، ليذهب ريعه لدعم حملة ((تراحم من أجل غزة))، مؤكداً أن هذه هي الرسالة الحقيقية للفنون والإبداع بشكل عام. جاء ذلك عقب افتتاح معاليه، وبحضور حشد كبير من المهتمين ورجال الأعمال، مساء الأمس، معرض ((بدايات))، الذي ينظمه نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، بالتعاون مع معرض الاتحاد للفن الحديث في أبوظبي، ويُرصد ريعه لدعم حملة ((تراحم من أجل غزة))، التي تشرف عليها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد ألزمت نفسها بتوفير كافة سبل الدعم الإنساني لأهل غزة، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه المبادرات الإنسانية من جانب كافة فئات المجتمع، لا سيما المبدعين، تؤكد على هذا التوجه، داعياً الله أن يعم السلام والمودة والأمان كافة ربوع العالم. ويشارك في هذا المعرض ما يزيد على 100 فنان تشكيلي ونحات وخطاط عرب وعالميين، مثل سليمان منصور، عزة القبيسي، محمد الاستاد، ستار لقمان، لطيفة بنت عيسى، نصير شما، نيرة علي، صديق أحمد، جاك لي، عبد الرحيم سالم، محمد مندي، محمد النوري، ولاقى هذا المعرض اهتماماً من الجمهور، ومن محبي اقتناء اللوحات الفنية والخط العربي. وقد شارك جاليري ((ون)) القادم من فلسطين، بعرض مجموعة مميزة للوحات لفنانين من غزة، مثل ميسرة بارود، محمد الحواجري، باسل المقوسي، سهيل سالم، مروان نصار، محمد الضابوس، محمد أبو سل، رائد عيسى. كذلك شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمجموعة من اللوحات التي رسمها أصحاب الهمم، ولاقت مبادرتهم ترحيباً خاصاً من الجمهور، وسيستمر عرض اللوحات لغاية 27 مارس الجاري.

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