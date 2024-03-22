شارع جميرا يكتسي بزينات وإضاءات مميزة احتفالاً بالشهر الفضيل

في هذه الأيام العطرة من شهر رمضان المبارك، تزدهر دبي بألوان عدة من أشكال الاحتفال بمزيج من الأنشطة والفعاليات والمبادرات وحركة نشطة لا تهدأ.

وتكتسي شوارع وطرقات و((فرجان)) المدينة خلال الشهر الفضيل بحُلة رائعة من الزينة ابتهاجاً بمقدِم شهر الصوم بكل ما تحمله هذه المناسبة من أهمية وبما ارتبط بها من صور مختلفة للاحتفال تشكل جانباً من وجدان أهل الإمارات، وعادات وتقاليد توارثتها الأجيال في الاحتفال بشهر رمضان لإظهار مدى الترحيب بمقدمه حاملاً معه نسائم الخير والبركة.

مظاهر الاحتفال بشهر رمضان لا تخطئها العين في مختلف ربوع دبي التي تزينت بالأضواء التي تعلو واجهات الأبنية والبيوت ومراكز التسوق وأيضاً المساجد التي أضاءت مآذنها وقباءها وواجهاتها ترحيباً بشهر القرآن، وذلك في إطار الاحتفالات العديدة التي جمعتها هذا العام حملة ((رمضان في دبي)).

والتي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في إطار حرص المجلس على الترويج للفعاليات والمناسبات المجتمعية والوطنية التي تحتفي بها دبي على مدار العام، وسعياً لإيجاد مظلة تجمع تلك الاحتفالات وتضمن التنسيق فيما بينها.

شارع جميرا

تتجلى المشاهد الاحتفالية في إمارة دبي في العديد من مناطقها، لكنها تأخذ طابعاً فريداً في شارع جميرا، الذي يُعد من أبرز مناطقها السياحية ومن أهم الشرايين المرورية والطرق الحيوية في دبي، حيث يكتسى الشارع، وعلى امتداده بدءاً من متحف دار الاتحاد وصولاً إلى مدينة جميرا، بإطلالة ساحرة بلوحات جمالية رائعة رسمتها الأنوار البديعة الممتدة بامتداد هذا الشارع السياحي الحيوي لتزيده جمالاً وبهاءً.

وذلك في إطار حملة ((رمضان في دبي)) وبالتعاون مع ((براند دبي))، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهي الحملة الهادفة إلى تنسيق المظاهر الاحتفالية بشهر رمضان وإبرازها بأسلوب يتناسب مع المكانة العالمية للمدينة.

وعن اكتساء شارع جميرا، وطرقات دبي، برداء جذّاب من الزينات في هذه المناسبة، قال معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: ((المظاهر الاحتفالية العديدة المنتشرة في ربوع دبي تعكس مدى الارتباط بثوابت روحانية وتراثية وثقافية راسخة لدى مجتمعها..

شارع جميرا احتفظ لنفسه بمكانة خاصة في ذاكرة أهل دبي، وهو يروي قصة تطور وازدهار مدينة تحولت في غضون عقود قليلة إلى مركز مالي تجاري ومالي واقتصادي مرموق على الساحة الدولية برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. شارع جميرا اليوم واحد من أبرز المراكز الحيوية في قلب المدينة النابض بما يضم من منشآت سياحية وترفيهية وتجارية عالمية المستوى)).

وأضاف: ((تجميل وتزيين مدينة دبي، ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويأتي متسقاً مع محاور خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، التي تركز على رفع مستوى جودة الحياة، ومضاعفة المساحات الخضراء بنسبة 105 %، حيث تشكل المساحات الخضراء أهمية بيئية، إلى جانب أهميتها التجميلية)).

مشيراً إلى أن دبي تعمل وفقاً لخطة شاملة لتوسيع نطاق المساحات الخضراء التجميلية لتشمل كافة مناطق دبي، مع التركيز على التوسع في زراعة الأشجار والزهور في الشوارع والطرقات العامة والساحات والمتنزهات، وفقاً لمعايير الاستدامة التي تتبعها دبي بما في ذلك مشاريع الري المستدام.

خريطة متكاملة

وأكد معالي مطر الطاير أن دبي ‏ماضية في تجميل المدينة من خلال خريطة طريق متكاملة، لتجميل كافة مناطق الإمارة، وتتضمن إلى جانب التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، تنفيذ الأعمال الإبداعية والفنية على واجهات المباني، وفي حرم الطريق وعلى التقاطعات والدوارات، مع الاستفادة من الفراغات العمرانية، وسيجرى تنفيذ هذه الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في تجميل المدن.

وأثنى معالي مطر الطاير على حملة ((رمضان في دبي)) هذا العام من حيث تنسيق الفعاليات والمظاهر الاحتفالية بالشهر الفضيل.

مؤكداً أن ((دبي بطبيعتها العالمية لم تتخلَّ يوماً عن هويتها الإماراتية وثقافتها العربية الخليجية، بل إنها اليوم تقدم نموذجاً فريداً لمجتمع عالمي يضم أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم كامل، وهو ما يتجلى في الاحتفال بمختلف المناسبات والتي تحتضن فيها الجميع وتجعلهم جزءاً من احتفالاتها، لتنشر السعادة والبهجة بين سكانها وزوارها من مختلف أنحاء العالم)).

ويعد شارع جميرا من أكثر شوارع دبي جذباً لسكان الإمارة وزوارها من داخل وخارج الدولة لما يتمتع به من طبيعة حيوية، حيث تنتشر على جنباته سلسلة طويلة من المطاعم والكافيهات، فضلاً عن المناطق الشاطئية والمرافق والمنشآت السياحية ومن أهمها متحف دار الاتحاد.

وكذلك العديد من الفنادق المهمة ومن أبرزها منتجع ((بولغاري)) ومجموعة فنادق ((جميرا)) والتي تضم فندق ((جميرا بيتش أوتيل))، والفندق الأيقوني ((برج العرب)) وفنادق ((النسيم)) و((مينا السلام)) و((القصر)) إضافة إلى سوق مدينة جميرا.

مسجد جميرا الكبير

ومن أهم المظاهر الاحتفالية خلال شهر رمضان والتي لا تخطئها العين في هذا الشارع العريق تلك الأشكال الضوئية المبهرة التي تزين واجهة مسجد جميرا الكبير، والذي يعد هو الآخر أحد أهم وأشهر المعالم السياحية في إمارة دبي، والذي تم افتتاحه في العام 1978 ليصبح علامة بارزة ضمن المشهد العمراني للإمارة.

واستخدمت في هذه الأشكال الضوئية أحدث التقنيات والتي يتم من خلالها تغطية مبنى المسجد بالكامل بما في ذلك مأذنتيه وقبته، بتصميمات بديعة، تتناغم مع طبيعة المكان والمنطقة المحيطة والتي تستقطب يومياً آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها.

كذلك تم استخدام تقنيات مشابهة لتثبيت تشكيلات ضوئية مبهرة على واجهات العديد من المساجد والأبنية الرئيسية في مناطق متفرقة من دبي التي تزداد رونقاً وتألقاً في هذه المناسبة، تأكيداً على نشر مظاهر البهجة بشهر العطاء والبركة.

وتبقى الاحتفالات بشهر رمضان المبارك جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية الإماراتية، فهي تعبير حي عن قيم نبيلة عديدة يعليها أهل الإمارات، إذ تعكس هذه المظاهر الاحتفالية الروح الاجتماعية والتضامنية التي يتسم بها أهل دبي وأهل الإمارات على وجه العموم.

يُذكر أن حملة ((رمضان في دبي)) يُشرف على تنفيذها ((براند دبي))، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتنسيق المظاهر الاحتفالية بشهر رمضان المبارك، بالشراكة مع عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية المختلفة التي يختص بها الشهر الفضيل.

وذلك في أول مرة يتم فيها جمع الأنشطة والفعاليات والمبادرات الرمضانية في إطار موحّد يكفل أعلى مستويات التنسيق فيما بينها لضمان أن يكون الاحتفاء بالشهر الفضيل على أكمل وجه ممكن.

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