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«زيمرمان» تفتتح متجرها الجديد في «مول الإمارات»

3/22/2024 7:18:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعلنت علامة ((زيمرمان)) الشهيرة عن افتتاح متجرها الجديد في مول الإمارات، حيث تتلاقى الهندسة المعمارية المبتكرة مع تجارب التسوق الفاخرة وعنصر الإبهار، ما يجعله موقعاً مثالياً للمتجر الجديد للعلامة.

وقالت الشركة: إننا نملك قاعدة واسعة من العملاء الأوفياء في الشرق الأوسط، ويسرنا أن ندعوهم للانغماس في عالم ((زيمرمان))، واختبار تجربة تفاعلية لا مثيل لها. أثناء تصميم المتجر، حرصنا على تقديم تجربة شخصية استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، بحيث تجمع ما بين جذورنا الأسترالية والفخامة التي تتباهى بها مدينة دبي.

وقد تم تصميم ديكور متجر ((زيمرمان)) في إمارة دبي بالتعاون مع استوديو ((ماك كوالتر))؛ حيث يتسم بمزيج فريد بين الخطوط الهندسية واضحة المعالم والمفروشات الفاخرة.

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