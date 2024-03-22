«جنرال موتورز»: سوق الإمارات الأكثر جاذبية خليجياً لكبرى شركات السيارات العالمية

أكد روهان فرنانديس، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لدى ((جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط))، أن الإمارات تعد السوق الأكثر نمواً في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023، حيث تصدرت من حيث المبيعات، وهو ما يؤكد أن سوق الإمارات الأكثر جاذبية خليجياً لكبرى شركات السيارات العالمية.

وقال فرنانديس لـ ((البيان)) إن أسواق منطقة الخليج تعتبر في غاية الأهمية للشركة، لكن يبقى سوق الإمارات في الصدارة، وتأتي بعده أسواق المملكة العربية السعودية والكويت، مشيراً إلى أن مبيعات ((جي إم سي)) الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد نمت بنسبة 15 % في 2023، مقارنة مع عام 2022.

وأشار إلى النمو المذهل في انتشار السيارات الكهربائية في دبي، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من السيارات الكهربائية، إضافة إلى انتشار محطات الشحن في كل مكان بالإمارة.

وأضاف أن مما لا شك فيه أن هناك اهتماماً وطلباً متزايداً على المركبات الكهربائية في كافة أنحاء مجلس التعاون الخليجي. وفي الواقع، أستطيع بكل ثقة القول بأن عدة أسواق في المنطقة مهيأة بشكل مناسب لاستخدام المركبات الكهربائية، وفي مقدمها الإمارات. ونحن لسنا فقط متحمسين لأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، في ظل توجه المنطقة نحو مستقبل مستدام أكثر، بل نتمتع أيضاً كشركة ((جنرال موتورز)) بموقع جيد للريادة في قيادة هذا التحول، لا سيما في أكثر أسواقنا أهمية.

وحول مشكلة ارتفاع أسعار السيارات حول العالم، ما ولد مشكلة حقيقية لدى العملاء، قال إن التغير الحاصل دولياً في أسعار السيارات، هو نتيجة عدة عوامل، بما فيها تكلفة الإنتاج، الاضطرابات في سلسلة الإمداد، النقل، إضافة لإدراج التقنيات الحديثة المتطوّرة، وهذه مجرد بعض العوامل. كما أن الأسعار تعد مقياساً مرتكزاً على الأسواق، وفي ظل ارتفاع حدة المنافَسة، من الطبيعي أن نرى ضغوطات على الأسعار القائمة. لكن على الرغم من كل هذه العوامل الاقتصادية الكلّية، فإننا نحافظ على التزامنا بتوفير مركبات ذات جودة عالية لصالح عملائنا، ومنح الابتكار والسلامة والقيمة أولوية قصوى في ما نقدمه.

وفي ما يخص دخول لاعبين جدد للسوق العالمي في صناعة السيارات، وخاصة الصين، قال: بعض مصنعي السيارات يقدمون دون أي شك أسعاراً تنافسية وعروضاً جاذبة. لكن مستوى المنافسة يعتمد فعلياً على الخيارات المتاحة والجمهور المستهدف. وبينما تشكل الأسعار في بعض الحالات عناصر هامة، في ما يتعلق بقرار الشراء، إلا أنها ليست العنصر الوحيد المحدِّد لهذا الأمر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز