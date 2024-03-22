عيادة «أيون» ترسي معياراً جديداً لتجارب العافية في «رويال أتلانتس دبي»

نجحت عيادة ((أيون)) في إرساء معيار جديد لتجارب العافية في فندق ((رويال أتلانتس دبي)) الفاخر، حيث تعتبر عنواناً لعلاجات العافية الشاملة والمجدّدة للطاقة والحيوية في منطقة الشرق الأوسط.

تأسست العيادة على يد جراح التجميل المرموق في دبي، د.جعفر خان، لتعيد رسم السبيل إلى التعافي الذاتي، وإطالة العمر، من خلال العلوم الثورية، إذ تجمع ما بين تكنولوجيا الخلايا الجذعية المتقدمة، والطب التجديدي، والفخامة المخصصة لتلبية المتطلبات الشخصية لتقدم لعملائها نهجاً سبّاقاً، يَعتبر علامات التقدم في السنّ حالة قابلة للعلاج.

وتعتبر عيادة أيون الأولى من نوعها في دبي، وتوفر باقة واسعة من العلاجات المتقدّمة، بما في ذلك العلاج بالخلايا الجذعية والأوزون، والنظم الغذائية المخصّصة بحسب الاحتياجات الفردية، وتعديل أساليب الحياة، وعلاجات العافية الشاملة.

وفي شهر رمضان المبارك، توجه إلى عيادة ((أيون)) التي ستزوّدك بنصائح حصرية تساعدك على الاستعداد للصيام، فضلاً عن علاجات للعيد، لتتّبع نمط حياة يتمحور حول تحسين صحّتك وعافيتك خلال الشهر الفضيل وبعده. تلتزم عيادة أيون التزاماً راسخاً بالارتقاء بأسلوب الحياة، فيوصي الفريق الطبي فيها بمجموعة من العلاجات المنشّطة، إلى جانب نصائح للتغذية، مخصّصة من أجل تعزيز تجربة الصيام والعافية بشكل عام.

ويقدم اختصاصيو التغذية في عيادة أيون، نصائح مهمة حول الصيام خلال رمضان، لتتمتع بالطاقة والعافية طوال الشهر، بدءاً من التقليل التدريجي لاستهلاك الكافيين، وتناول وجبات إفطار وسحور متوازنة، مروراً بإدخال الأطعمة الغنية بالمياه في النظام الغذائي، والحدّ من استهلاك الملح.

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