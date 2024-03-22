مخاوف الأمن القومي في واشنطن تهدد شراكات «فايزر» و«إيلي ليلي»

أفادت مجموعة الأدوية الصينية ((ووشي آب تك)) بأنها ستضغط بقوة في واشنطن ضد مشروع قانون مقترح، يشكل خطراً على أعمالها في الولايات المتحدة، التي تمثل 65% من إجمالي إيراداتها.

وقال إدوارد هو، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الاستثمار، في مكالمة هاتفية مع المحللين عقب نشر كامل حقوق المساهمين عن العام بأكمله: ((إن الشركة تعمل بنشاط مع مستشاريها لوضع الأمور في نصابها الصحيح والدعوة إلى إجراء تغييرات على التشريع المقترح)).

وقد وضع السلطات التشريعية الأمريكية القطاع قيد المراقبة فيما يتعلق بعلاقته مع الصين، وتهدف لفرض قيود على الشركات التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً من التعاقد مع مجموعات التكنولوجية الحيوية في دول تعد ((خصوماً أجنبية))، ما يعتبر تهديداً للأمن القومي. وقد حدد مشروع القانون المسمى بـ((قانون الأمن الحيوي)) شركة ((ووشي آب تك)) ومجموعة علم الجينوم الصينية ((بي جي آي)) لصلاتها المزعومة بالحكومة الصينية.

وتعد شركة ((ووشي آب تك)) مورداً رئيسياً للمكونات الأساسية للعديد من أكبر شركات الأدوية العالمية، وتقوم بتطوير الأدوية لها، ومن بين شركائها البارزين: شركة ((فايزر)) و((إيلي ليلي))، وحققت الشركة إيرادات بلغت قيمتها 16.1 مليار رنمينبي (2.2 مليار دولار) خلال العام الماضي من تعاملاتها مع أكبر 20 شركة أدوية، إضافة إلى ذلك، حققت 26 مليار رنمينبي، وهو قرابة ثلثي إيراداتها، من الولايات المتحدة، التي تعد إلى حد بعيد أكبر سوق للأدوية في العالم وأكثرها ربحية.

في حين تراجعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 9.9%، وفقدت نحو نصف قيمتها منذ بداية هذا العام، وسط ردود فعل سلبية من المستثمرين بعد بدء المشرعين الأمريكيين محاولاتهم في يناير.

كما انخفضت أسهم شركة ووشي بيولوجيكس المملوكة لشركة ((ووشي آب تك))، المسؤولة عن إجراء عمليات الأبحاث والتطوير لشركات الدواء، بأكثر من 50% منذ بداية العام. ويخشى المستثمرون أن تتأثر أيضاً بالتشريع الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى التصويت بالإجماع لصالحه، ثم موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس ليصبح قانوناً.

على صعيد متصل، نفت شركة ((ووشي آب تك)) الثلاثاء الماضي أي انتماء للحزب الشيوعي الصيني والجيش الصيني، مشيرة إلى أنها لا تقوم بجمع بيانات الجينوم البشري.

ويعني تراجع سوق الأدوية الصينية بعد ارتفاع الاستثمار خلال أول عامين من جائحة ((كوفيد 19)) نمو الإيرادات في السوق المحلية بنسبة متواضعة بلغت 1% فقط، لتصل إلى 7.4 مليارات رنمينبي العام الماضي.

كما قدمت ((ووشي آب تك)) توقعات متشائمة لعام 2024، وأرجعتها إلى ((حالة عدم اليقين)) الناجمة عن تداعيات التشريع المقترح، وتتوقع إيرادات تتراوح بين 38.3 ــــ 40.5 مليار رنمينبي عام 2024، باستثناء المشاريع التي تتضمن تطوير عقاقير لعلاج فيروس كورونا.

وفي العام السابق، ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.5% إلى 40.3 مليار رنمينبي، وهو ما يتوافق مع ما توقعه المحللون. إلى جانب ذلك، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 21.3% إلى 10.7 مليارات رنمينبي، بفضل أسعار الصرف المواتية.

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