المصارف الاستثمارية الأوروبية تخفّض المكافآت وسط نضوب الصفقات

خفضت المصارف الاستثمارية الأوروبية المكافآت التي تمنحها للعام الثاني على التوالي، بعد تدهور مطول في عقد الصفقات وعمليات الإدراج، الأمر الذي بدأ يظهر مؤشرات أخيراً على الانتهاء.

وزع ((دويتشه بنك)) و((بي إن بي باريبا)) مكافآت سنوية أقل، ما يؤكد الصدمة التي تعرضت لها الصناعة، بعدما تراجعت الشركات عن أنشطة الاستحواذ؛ إثر ارتفاع اسعار الفائدة، الأمر الذي أصاب سوق الاكتتابات العامة الأولية بالجمود.

وأعلن ((دويتشه بنك))؛ أكبر المصارف الألمانية، الأسبوع الماضي، خفضاً قدره 5.5% للمكافآت التي يقدمها عن العام الماضي. أما ((بي إن بي باريبا))؛ أكبر مصارف منطقة اليورو، فقد قلل المكافآت التي قدمها بنسبة 5%، بحسب شخص على اطلاع بالأمر.

ومن المقرر أن يعلن ((يو بي إس)) مجموع المكافآت التي سيقدمها بنهاية مارس الجاري، بعد عام شاق على بنكه الاستثماري، لكنه عام شهد تلقي بعض مصرفيي ((كريدي سويس)) عروضاً بحزم كبيرة لإقناعهم بالبقاء في المصرف.

وتوضح الصدمة التي أصابت المكافآت التأثيرات المزدوجة لرفع الفائدة على كثير من المقرضين، الذين أبلغوا عن طفرة في صافي دخل الفوائد خلال العامين الماضيين، فيما واجهت أعمال الصيرفة الاستثمارية لديهم تحديات.

وقال مستشار مشارك في مناقشات الأجور في بنوك عدة: ((الجميع يتعرضون للضرب، يعتمد الأمر فقط على المكان الذي اختار المديرون أن يطرقوا عليه أكثر)).

وتراجعت رسوم الصيرفة الاستثمارية الأوروبية إلى 17.2 مليار دولار العام الماضي، منخفضة عن أكثر من 30 مليار دولار في 2021. وتفيد بيانات ((ديل لوجيك)) لجمع البيانات بأن الرسوم المسجلة العام الماضي كانت الأدنى منذ 2016. ويحصل المصرفيون في أوروبا على قدر أقل من دخولهم في هيئة مكافآت بسبب الحد الأقصى الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الأجور المتغيرة.

ورغم ذلك، لم يكن الضعف الذي يعتري المصارف الاستثمارية عاملاً سلبياً لأسهم المصارف الأوروبية، إذ يسجل مؤشر ((ستوكس يوروب 600)) أعلى مستوياته منذ ستة أعوام، بعد تعهد المقرضين بسداد ما يزيد على 120 مليار يورو للمساهمين.

وفي الجهة المقابلة من الأطلسي، تراجع متوسط المكافآت في ((وول ستريت)) بواقع 2% العام الماضي إلى 176,500 دولار، بحسب التقديرات الصادرة عن المراقب المالي لمدينة نيويورك.

لكن البنوك الاستثمارية تأمل في ازدياد زخم انتعاش إبرام الصفقات وعمليات الإدراج.

وحققت سوق الاكتتاب العام الأولي في أوروبا أقوى بداية لها في مدخل العام منذ جائحة فيروس ((كورونا))، فجمعت الشركات أكثر من 3 مليارات دولار. وفي الوقت ذاته، انتعش حجم عمليات الدمج والاستحواذ أيضاً.

وكان جفاف ينبوع الدمج والاستحواذ في عامي 2022 و2023 تناقضاً حاداً مع عام 2021 ـــ 2022 حينما تشجعت الشركات ومؤسسات الأسهم الخاصة للسعي وراء الصفقات، بدعم موجة التحفيز النقدي الذي وفرته المصارف المركزية استجابة للجائحة.

وبجانب تراجع المكافآت الإجمالية، خفّض ((دويتشه بنك)) المكافآت النقدية التي يمنحها لكبار مسؤوليه التنفيذيين بما يصل إلى 50%، بعدما تسبب فشل مشروع لتكنولوجيا المعلومات في فوضى بين عملاء التجزئة.

ومع ذلك، كان ((إتش إس بي سي)) شاذاً عن هذا الاتجاه في أوروبا، إذ رفع المكافآت التي سيحصل عليها موظفو الشركة كلهم بنسبة 12%، بعد نمو أرباحه للعام قبل احتساب الضرائب بنحو 80%.

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