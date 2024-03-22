مؤسس «ديب مايند» يقود وحدة الذكاء الاصطناعي في «مايكروسوفت»

عيّنت ((مايكروسوفت))، ((مصطفى سليمان))، المؤسس المشارك لشركة ((ديب مايند- DeepMind)) التابعة لـ ((غوغل))، مديراً لوحدة جديدة للذكاء الاصطناعي للمستهلكين.

وسليمان رائد أعمال بريطاني، شارك في تأسيس شركة ديب مايند في لندن عام 2010، سيكون تحت إشراف الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، وسيقوم بإطلاق قسم جديد في مايكروسوفت، يجمع منتجات موجهة للمستهلكين، بما في ذلك ((مايكروسوفت كوبيلوت))، و((بينغ))، وإيدج))، و((جين إيه آي))، تحت فريق واحد يُسمى ((مايكروسوفت إيه آي))، حسب ما أعلنت شركة مايكروسوفت.وتعد هذه أحدث خطوات مايكروسوفت للاستفادة من الطفرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعد أن استثمرت 13 مليار دولار في ((أوبن إيه آي))، الشركة المصنعة لـ ((تشات جي بي تي))، ودمجت تقنيتها سريعاً في منتجات مايكروسوفت.

وبفضل استثمارها في ((أوبن إيه آي))، أصبحت مايكروسوفت رائدة في سباق وادي السيليكون لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تاركة منافستها الأكبر، غوغل، تكافح للحاق بالركب، كما استثمرت مايكروسوفت في شركات ناشئة أخرى في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركة التطوير التكنولوجي ميسترال الفرنسية.

وبدأت مايكروسوفت في إدراج مساعد الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، مثل: نظام التشغيل ويندوز وبرامج أوفيس وأدوات الأمن السيبراني. وستعمل وحدة سليمان على مشروعات تشمل دمج نسخة الذكاء الاصطناعي ((كوبيلوت)) في نظام تشغيل ويندوز الخاص بها، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك بحث بينج.

وفي بيان لشركة مايكروسوفت، قال ناديلا ((أعرف مصطفى منذ عدة سنوات، وأعجبت به كثيراً كمؤسس لشركتي ديب مايند وإنفليكشن، وبصفته رائداً ومبتكراً للمنتجات، ومؤسساً للفرق الرائدة التي تسعى إلى تحقيق مهام جريئة)).

واستحوذت غوغل على شركة ديب مايند عام 2014، مقابل 500 مليون دولار، ما يعتبر أولى المغامرات الكبرى التي قامت بها شركة تقنية عملاقة على مختبر ناشئ للذكاء الاصطناعي.

وواجهت الشركة جدلاً بعد بضع سنوات، بشأن بعض مشاريعها، بما في ذلك عملها في قطاع الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، والذي وجدت هيئة حكومية رقابية أنه قد مُنح حقاً غير مناسب للوصول إلى سجلات المرضى.

وحصل سليمان، الذي كان الواجهة الرئيسة للشركة، على إجازة إجبارية عام 2019، وقد اشتكى موظفو ((ديب مايند)) من أنه كان يتبع أسلوب إدارة شديد القسوة.

وفي بداية حديثه عن شكاوى الموظفين في ذلك الوقت، قال سليمان ((لقد أخطأت حقاً، كنت صعب الإرضاء، وغير مرن على الإطلاق)).

وانتقل سليمان بعد ذلك بعدة شهور إلى غوغل، حيث قاد إدارة منتجات الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2022، انضم إلى شركة ((جرييلوك)) لرأس المال المخاطر في وادي السيليكون، وأطلق شركة إنفليكشن في وقت لاحق من ذلك العام.

وستوظف مايكروسوفت معظم موظفي شركة إنفليكشن، بمن فيهم كارين سيمونيان المؤسس المشارك، ورئيس العلماء في ((إنفليكشن))، والذي سيتولى منصب كبير العلماء في مجموعة الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.

ولم توضح مايكروسوفت عدد الموظفين الذين سينتقلون إليها، لكنها ذكرت أنهم يشملون مهندسي الذكاء الاصطناعي والباحثين وبناة النماذج اللغوية الكبيرة، الذين صمموا وشاركوا في تأليف ((العديد من أهم المساهمات في تطوير الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات الخمس الماضية)).

وستحول شركة ((إنفليكشن))، وهي شركة منافسة لـ ((أوبن إيه آي))، تركيزها بعيداً عن برنامج المحادثة الآلي الخاص بالمستهلكين، وبدلاً من ذلك ستنتقل إلى بيع برامج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التجارية، وفقاً لبيان على موقعها الإلكتروني. وانضم إليها شون وايت، الذي شغل مناصب مختلفة في مجال التكنولوجيا، كرئيس تنفيذي جديد لها.

وسيظل ريد هوفمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لينكد إن، وهو المؤسس المشارك الثالث في شركة ((إنفليكشن))، عضواً في مجلس إدارة الشركة. وكانت ((إنفليكشن)) قد جمعت 1.3 مليار دولار في يونيو، ما رفع قيمة المجموعة إلى 4 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الجوالات التمويلية لشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط تزايد الاهتمام بالقطاع.

وتمثل الوحدة الجديدة تحولاً تنظيمياً كبيراً في مايكروسوفت، وسينتقل ميخائيل باراخين رئيس خدمات الويب، مع فريقه بكامله لتقديم تقارير إلى سليمان.

وقال ناديلا ((لدينا فرصة حقيقية لبناء تقنية كان يعتقد في السابق أنها مستحيلة، والتي ترقى إلى مستوى مهمتنا المتمثلة في ضمان وصول فوائد الذكاء الاصطناعي إلى كل شخص ومؤسسة على هذا الكوكب، بأمان ومسؤولية)).

في الوقت نفسه، تفحص الجهات التنظيمية للمنافسة في الولايات المتحدة وأوروبا، العلاقة بين مايكروسوفت وأوبن إيه آي، وسط تحقيقات أوسع نطاقاً في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

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