13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 13.7 مليار درهم عبر 3653 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2920 مبايعة بقيمة 8.14 مليارات درهم، و579 صفقة رهون عقارية بقيمة 5 مليارات درهم و154 معاملة هبة بقيمة 541 مليون درهم.

واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر بواقع 1356 صفقة بقيمة 5.07 مليارات درهم (62.2 % من الإجمالي)، وفيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 3.07 مليارات درهم (37.7 % من الإجمالي) نتجت عن 1564 صفقة.

وحلت منطقة قرية جميرا الدائرية في الصدارة في قيمة المبايعات مع 470 مليون درهم نتجت عن 262 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري عبر 221 صفقة بقيمة 447 مليون درهم، وثالثاً منطقة زعبيل الأولى عبر 137 صفقة بقيمة 438 مليون درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 85 صفقة بقيمة 428 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة ديرة عبر 49 صفقة بقيمة 402 مليون درهم.

وشهد الأسبوع الماضي عدداً من الصفقات الكبيرة، أبرزها لرهن قطعة أرض في منطقة حصيان الثانية بقيمة 3.2 مليارات درهم، وصفقة بيع أرض فيلا في منطقة جميرا باي بقيمة 155 مليون درهم ضمن مشروع قصور بولغاري.

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