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الصين تعزز الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد

3/22/2024 7:18:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عززت الحكومة المركزية الصينية إنفاقها منذ بداية العام الجاري، في مؤشر على تولي المزيد من المسؤولية المالية لدعم الاقتصاد، والحيلولة دون تفاقم أزمة ديون الحكومات المحلية بالبلاد.

وكشفت بيانات وزارة المالية الصينية، التي اطلعت عليها وكالة ((بلومبرج)) للأنباء، أن الإنفاق الحكومي ارتفع خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 14 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 482.8 مليار يوان (66.8 مليار دولار)، في أسرع وتيرة له منذ 5 سنوات.

وأوضحت ((بلومبرج)) أن بكين تتحرك تدريجياً نحو إسناد مسؤولية دعم النمو الاقتصادي للحكومة المركزية، بدلاً من المسؤولين المحليين، كوسيلة للحفاظ على حجم الاستثمارات ونزع فتيل ازمة الدين المحلي.

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