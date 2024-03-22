هدوء في «وول ستريت» والأسهم اليابانية تحلّق إلى أعلى مستوياتها

شهدت بورصة وول ستريت الأمريكية تحركات محدودة للمؤشرات الرئيسة عند الفتح أمس، لكنها ظلت في الطريق إلى تسجيل مكاسب أسبوعية قوية، مع ترحيب المستثمرين بتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بموقفه بشأن خفض أسعار الفائدة. وهبط مؤشر ((داو جونز)) الصناعي 7.31 نقطة أو 0.02 % إلى 39774.06 نقطة. وصعد مؤشر ((ستاندرد اند بورز)) 0.95 نقطة أو 0.02 % إلى 5242.48 نقطة، بينما تراجع مؤشر ((ناسداك)) المجمع 14.01 نقطة أو 0.09 % إلى 16387.83 نقطة.

واستقرت غالبية الأسهم الأوروبية بعدما ارتفعت إلى مستويات قياسية أول من أمس، بعد خفض المصرف المركزي السويسري للفائدة على نحو مفاجئ، فضلاً عن تثبيت نظيره البريطاني لتكاليف الاقتراض. وخلال التعاملات، استقر مؤشر ((ستوكس يوروب )) عند 509 نقاط، بعدما سجل الإغلاق القياسي السابع هذا الشهر في نهاية تعاملات الخميس. وفي حين ارتفع مؤشر ((فوتسي)) البريطاني 0.33 % إلى 7908 نقاط، استقر ((داكس)) الألماني عند 18187 نقطة، وتراجع ((كاك)) الفرنسي 0.23 % إلى 8160 نقطة.

وأغلق مؤشر ((نيكاي)) الياباني عند أعلى مستوى على الإطلاق، وصعد 0.18 % ليغلق عند 40888.43 %، بعد أن وصل إلى 41087.75 نقطة في وقت سابق من الجلسة، ليتجاوز أعلى مستوى سجله خلال التعاملات على الإطلاق. وارتفع المؤشر، الذي تجاوز 41 ألف نقطة للمرة الأولى، 5.68 % خلال الأسبوع وصعد 22 % منذ بداية العام الجاري. وصعد مؤشر ((توبكس)) 0.61 % إلى 2813.22 نقطة. وتراجعت الأسهم الصينية بشكل كبير، وعند الإغلاق، هبط مؤشر ((سي إس آي 300)) بنحو1 % أو 36 نقطة إلى 3545 نقطة.

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